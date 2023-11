Por Claudia Arango Holguín *Enviada especial El anuncio de su gira llegó justo minutos antes de entrar a conversar con él en Sevilla, España, un día previo a la gala de los Grammy Latino. Juanes está en la ciudad andaluza listo para presentarse en la ceremonia número 24, en la que además tiene 5 nominaciones. Juan Es Colombia es el nombre de la gira que comenzará en su natal Medellín el 16 de mayo de 2024 y seguirá en Cali, Pereira, Bogotá y Bucaramanga. “Estoy muy feliz porque hace muchos años que no hago una gira por Colombia, me soñaba este momento, y con Páramo que son nuestros mejores socios allí para hacerla, vamos a estar en Medellín, en La Macarena; en Bogotá, en el Movistar Arena, en Bucaramanga (Cenfe), en Pereira (Expofuturo); en Cali (Centro de Eventos Valle del Pacífico), que hace años no voy a Cali, imagínate qué emoción, entonces tengo un deseo inmenso de volver a conectarme otra vez con el público de las otras ciudades, y celebrar la gira de Vida Cotidiana en Colombia”.

Un álbum de ensueño (y muy trabajado) Vida Cotidiana, el décimo álbum de estudio del cantante paisa, le ha dado a Juanes tantas alegrías que los ojos se le iluminan con solo tratar de recopilar, en palabras, los logros alcanzados, cómo no si es un disco que hizo con el alma: “Sin ser trascendental yo le dije a Sebastián Krys (el productor) que si nos llegáramos a morir teníamos que hacer el HP disco más chimba que hemos hecho en la vida y eso nos propusimos hacer”. El recibimiento del público ha sido inolvidable y eso se ha evidenciado en la gira europea y latinoamericana que ha tenido en este 2023. Juanes, con madurez y serenidad, siente que es un gran momento en su vida y su carrera. “Sinceramente siento todo diferente. Yo no soy un artista de moda, por ejemplo, sino que yo estoy en un momento distinto en donde es más el crecimiento de la comunidad, pero orgánica, de la gente que va a los shows y que escucha mis canciones, y a mí eso me fascina porque no tiene que ver con la tendencia de lo que se escuche hoy o no, sino con el cariño de la gente, las generaciones que han ido creciendo”. Puede leer: Juanes llevará su Vida Cotidiana World Tour a Estados Unidos y Canadá en 2024} Se sonroja cuando los fanáticos le dicen: “Es que yo crecí con tu música”. Juanes se queda pensando y se ríe: “¿qué me quieren decir?”, pero al final asimila que es el impacto que ha tenido en tantas generaciones. “Son cosas hermosas. En todos los conciertos que he hecho este año hay mucha gente joven cantando las canciones nuevas, pero también las viejas”, eso es un sueño para Juanes quien tiene como ejemplo a artistas como Juan Luis Guerra y otros grandes nombres legendarios, “yo veo a todos estos artistas, y digo: ‘yo quiero ser así’, quiero llegar a mis 60, 70 años si puedo, y seguir llenando lugares, cantando, y haciendo lo que amo”.

Además del público otra alegría llegó cuando La Academia Latina de la Grabación y lo nominó en tres categorías: Álbum del año, Mejor álbum pop rock y Mejor canción rock por Gris. A la memoria viene todo ese proceso que tuvo Vida Cotidiana, desde las canciones compuestas durante un tiempo tan contradictorio y con tanta ansiedad grupal como el confinamiento hasta terminar el disco al final del covid-19. Juanes no olvida esos nombres involucrados en este disco como Sebastián Krys, Emmanuel Briceño, Tommy Torres, Juan Luis Guerra, Mabiland y tanta gente que le metió ganas a este proyecto, espera no olvidar a ninguno si resulta ganador. Pero además, el paisa participa en dos categorías más Mejor canción tropical por su Día de luz (80 aniversario) con Pablo Milanés y por producir la canción de sus amigos Fonseca y Juan Luis Guerra, Si tú me quieres. Puede leer: “Yo soy mitad latina y si no canto en español no estoy completa”: Laura Pausini, Persona del Año en los Grammy Latino “Juan Fernando me llamó un día y me cuenta que va a hacer esa canción y que le gustaría que la produjéramos juntos, y yo feliz de la vida, pues soy muy amigo de Juan Fernando y admiro mucho su música y su forma de cantar y su personalidad, todo, él es un tipo muy chévere, lo quiero mucho, entonces eso fue muy especial y que haya quedado nominado como Canción del año, bueno, es muy bonito, Juan se lo merece, ojalá que se la gane”. Llegar a un récord Juanes es hoy el artista solista con más nominaciones en la historia de los Grammy Latino: 50, contando las cinco de este año y tiene 25 gramófonos latinos en casa, si gana alguno de estos equipararía a Juan Luis Guerra y con otro más que consiga establecería un récord. “Todo ha sido mucho más de lo que yo imaginé, entonces, desde que yo vine para acá a Sevilla y supe que iba a poder cantar en el show, quise concentrar mi energía en eso. Si ganamos, pues, obviamente que la alegría es inmensa, porque es una locura, pues, por todo lo que acabas de mencionar, pero en caso de que no, también la vida tiene que seguir y uno tiene que seguir para adelante”.