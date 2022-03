Los conciertos

En Colombia tendrá dos espectáculos: en Medellín, mañana 31 de marzo en el Centro de Eventos La Macarena, y en Bogotá el 1 de abril en el Movistar Arena. Fito ha estado muy atento a la reprogramación de los conciertos a medida que han vuelto los espectáculos públicos en los diferentes países que tenía programado visitar.

“Yo soy un hombre de tablas, no solamente mi economía depende de los conciertos, sino que ya tengo una adicción, no podría vivir sin tocar en los escenarios porque me hace muy feliz y es el lugar del despojo total, aunque te organices y tengas mucha experiencia siempre suceden cosas insólitas y eso de alguna manera te alimenta junto al calor de la gente”, dijo en una entrevista con Colprensa antes de empezar la gira.