—Siempre digo que, durante mi infancia, viviendo en Bogotá, nunca tuve la oportunidad de ir a un concierto y ver a una mujer dirigiendo, y eso deja, de alguna forma, el mensaje en el subconsciente de que no es un lugar que nos pertenece, porque siempre vemos a un hombre ahí. Entonces nuestra razón principal para existir es justamente que pase lo opuesto para nuestras futuras generaciones, que vaya una niña a un concierto y vea un escenario lleno de mujeres en todos los sentidos, porque le da el mensaje directo de que el escenario sí le pertenece, de que pueden hacer lo que quiera como intérprete, como líder, como lo que elija, y que las puertas desde ya están abiertas para ella, para que hagan parte de este maravilloso mundo de la música y del arte.

Aunque no solo Teresita y Paola Ávila, directora de la Orquesta Filarmónica de Mujeres, tuvieron el micrófono abierto en medio de la charla, también lo tuvieron Ana María Orduz , directora de la iniciativa Pianísimo, y Sandra Arango y Liz García , violinistas del Cuarteto Q-Arte, nominado a los premios Grammy en 2020. Todas, en conjunto, consideradas las figuras más importantes del panorama actual de la música orquestal en Colombia.

—Ana, usted tiene a Pianissimo, una iniciativa que busca formar artistas pero también sacarlos de los teatros que es donde convencionalmente se escucha la música clásica, ¿por qué le parece importante que iniciativas como estas se abran camino en las ciudades?

—Creo que es muy importante entender que una de las misiones de Painissimo es que la música salga de las élites, de las élites socioeconómicas, de las élites de nuestros imaginarios del talento, porque siempre es: “Es que no tiene piano”, “no tiene dinero”, “no tiene profesor”, siempre es que “no se puede” y la idea es que todos toquemos el piano, que el piano sea una herramienta de formación integral, ¿qué significa eso? Significa que el piano va a ampliar los públicos, que van a haber muchísimas más personas enamoradas de la música y que van a conocer el lenguaje de la música porque siento que tenemos la responsabilidad de hacer un puente con el público en general sobre lo que tocamos para que lo acojan, pues en los hogares no se escucha lo que nosotros interpretamos, entonces para que ese lenguaje no sea ajeno para todos, hay que buscar que todos se familiaricen con él. Además, el hecho de que haya amigos, familiares o vecinos que estén inmersos en este mundo sirve para que los demás vean que sí es posible, que cada uno toca a su nivel, en sus formas. Ese mero hecho desarma una cantidad de prejuicios.

—Teresita, en este momento es la artista homenajeada del festival por sus años de experiencia y por el trabajo que ha hecho como pianista y como personaje de la cultura en Colombia, ¿qué significa para usted ser música?

—Ser música significa muchas cosas. Es un trabajo muy interior y muy espiritual en el que hay éxito y hay aplausos, pero no se trabaja para eso, se trabaja para compartir con los demás, para comulgar con los demás, a veces le va a uno muy bien, a veces no tan bien, bueno, ser música es saber que cada momento en el escenario tiene que ser único porque uno está ahí para estar con los demás, por eso no hay que pensar nunca que se es solista, sino entender que el trabajo es de todos. Ser músico es prepararse para todo eso.