En la memoria de Wilian Angulo y Begner Vásquez, dos de los integrantes de Herencia de Timbiquí, están estos 22 años de recorrido musical que les ha dado ya un nombre en Colombia y la experiencia con la que ahora buscan volverse más internacionales. “Cuando yo empecé en el grupo tenía 16 años”, recuerda Angulo quien añade que el aniversario número 22 será el próximo 19 de junio.

El grupo quiere refrescar ese sonido folclórico por el que son reconocidos, “Solo es la nueva canción que vamos a cantar en vivo para Medellín este sábado en nuestro concierto y es un producto diferente, es algo que estábamos buscando para renovar el show”, explica Begner.

“También hemos hecho alianzas con otros artistas para alcanzar otros nichos a los que normalmente no llegábamos, mucho más urbanos, más pop y estamos trabajando crecer en audiencia, todo siempre con lo folclórico tropical, estamos en esa búsqueda constante de abrir mercados”, agrega Wilian.

Ese proceso de romper paradigmas y estructuras lo han vivido con mucho respeto, “no nos hemos atrevido a hacer más cosas es por no decepcionar al público y lo entendemos, pero de alguna manera queremos que nuestros seguidores entiendan la dinámica de la música, que hay que ir alimentándola y oxigenándola con otras cosas, eso sí, de manera paulatina, inteligente y calmada, además nosotros somos súper versátiles”, añade Begner quien no descarta que nuevas propuestas lleguen de manera individual y no con la firma Herencia de Timbiquí.