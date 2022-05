En pleno concierto en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, Brasil, el vocalista de Metallica, James Hetfield, dejó ver su lado más sensible ante los miles de asistentes. En medio de las lágrimas, aseguró sentirse “un poco viejo e inseguro” antes de subir al escenario.

“Tengo que contarles, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía inseguro. Sentía que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mierda. Eso es lo que me decía en la cabeza. Así que hablé con estos chicos y me ayudaron, así de simple”, dijo el cantante, de 58 años.