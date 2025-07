Jennifer López sorprendió en un concierto en Italia con confesiones sobre su vida sexual: “A veces me gusta rápido”

Jennifer López sorprendió al público del Lucca Summer Festival, en Italia, al compartir espontáneamente detalles de su intimidad en medio de su concierto del 21 de julio. Es decir, la artista, que atraviesa una nueva etapa personal tras su divorcio con Ben Affleck, utilizó el escenario no solo para cantar, sino también para hablar —con humor y desparpajo— sobre sus deseos, estados de ánimo y preferencias sexuales.

“Para ser sincera, a veces me pongo de diferentes humores por la noche. No sé ustedes, pero yo sí, y a veces me gusta la intensidad”, dijo la cantante frente a miles de asistentes, según registró The US Sun. Entre risas, continuó: “Otros días me siento un poco romántica. En esos días, enciendes velas y pones música suave. Me gusta que todo vaya muy despacio. Pero hay otros días... tal vez porque es verano y hace calor afuera, me siento un poco más traviesa”.

El momento generó una ola de reacciones tanto en el público presente como en redes sociales, donde usuarios aplaudieron su autenticidad, mientras otros la criticaron por lo que consideraron una “excesiva exposición”. Aun así, el episodio reavivó el debate sobre los límites de lo íntimo en el arte y sobre la libertad que tienen las figuras públicas para hablar de su sexualidad sin ser juzgadas.