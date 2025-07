¿Demasiado explícita? Jennifer López causó polémica por esta coreografía sexual durante concierto en España

Durante su concierto en el Cook Music Fest en Tenerife, Jennifer López protagonizó uno de los momentos más comentados de su gira internacional al ejecutar una coreografía que simulaba posiciones sexuales junto a sus bailarines. El gesto, lejos de pasar desapercibido, generó una ola de reacciones encontradas en redes sociales y medios del espectáculo. Lea también: Aparte del matrimonio, ¿cuál fue el otro mal negocio de Jennifer López y Ben Affleck? Es decir, con este espectáculo y a sus 55 años, la artista neoyorquina no solo reafirmó su vigencia escénica, sino también su estilo provocador. Según reseñó People en Español, la “diva del Bronx” sorprendió al público del evento con una puesta en escena sugestiva y cargada de connotaciones sexuales, en un espectáculo que —según el medio— “dejó muy poco a la imaginación”. La presentación forma parte de su actual tour mundial, con paradas confirmadas en países como Italia, Turquía, Hungría y Emiratos Árabes.

La coreografía de Jennifer López: ¿provocación o expresión artística?

La polémica no solo se centra en la explícita coreografía. También ha llamado la atención la carga emocional de sus más recientes interpretaciones. Entérese de más: Jennifer López: 50 años de la diva latina Durante una presentación anterior en Pontevedra, JLo estrenó una canción inédita titulada Wreckage of You, que muchos han interpretado como una respuesta directa a su divorcio con el actor Ben Affleck.

“La letra, cargada de frases introspectivas y referencias a una ruptura emocional, fue presentada como una confesión nocturna escrita en vela”, relató People. Entre las frases que más resonaron entre el público estuvieron: “Gracias por las cicatrices que dejaste en mi corazón” y “Ahora obsérvame escalar fuera de los restos de ti”.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">55 year old Jennifer Lopez puts on shocking raunchy performance while crawling on all fours with male dancers. <a href="https://t.co/ZMXx7oaXud">pic.twitter.com/ZMXx7oaXud</a></p>— Oli London (@OliLondonTV) <a href="https://twitter.com/OliLondonTV/status/1947006987100913803?ref_src=twsrc%5Etfw">July 20, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Jennifer López: un regreso marcado por la controversia