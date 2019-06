El sueño que Juanes tenía pendiente y cumplirá pronto

Cuando The Rolling Stones realizó su histórica y única presentación en Colombia en el 2016, ninguno de los miles de asistentes al estadio El Campín de Bogotá imaginaron que junto a estas leyendas estaría tocando y cantando un colombiano: Juanes.

La emoción del artista colombiano fue única y aunque suene a frase de cajón, jamás imaginó compartir escenario con estos maestros del rock and roll y menos en su casa, pero quizás, la máxima alegría fue lo que se vivió antes del show, cuando Juanes, con esta banda inglesa, tuvo una sesión de ensayo en una pequeña habitación y con algunos equipos de sonidos chicos, que le recordó sus inicios entre los años ochenta y noventa, cuando en Medellín ensayaba con su banda Ekhymosis: “Puro rock and roll”, aseguró.

Juanes ha logrado cumplir muchos de sus más anhelados sueños, pero había uno que se le había escapado, incluso desde su época como integrante de Ekhymosis, el poder hacer parte de Rock al Parque. En el Festival Vive Latino se encontró con algunos de los organizadores de este festival colombiano, quienes le dijeron si le gustaría le gustaría tocar en este festival. Juanes tan solo les dijo “He esperado tocar en él toda mi vida”.

¿Qué significa hacer parte de Rock al Parque?

“Estoy muy feliz de poder tocar en Rock al Parque, siempre había un sueño tocar. Había ido un par de veces como público, pero no había podido llegar allí, porque en Ekhymosis como que no éramos lo suficientemente roqueros para estar allí y como solista menos.

Es una gran oportunidad para mí, para que la gente me vea en vivo, porque mucha gente o no me ha visto o hace mucho no me ve”.

¿Cómo se está preparando?

“Para Rock al Parque me vengo preparando desde 1972 (risas). Cada concierto que hemos realizado y la gran cantidad de festivales que hemos realizado a lo largo de la carrera es un aprendizaje para esta cita.

Feliz con llegar a Rock al Parque, pero no puedo cambiar mi música, lo que yo soy y llegaré con mi música, con algunas sorpresas y cosas que podemos hacer chéveres”.

¿Clave Juanes en escena?

“Creo que cuando la gente ve el show en vivo entiende que mi música tiene el alma en el rock, no solamente en el pop, la cumbia o el vallenato, sino que es la mezcla de todo eso y es lo que yo soy como música. Poder demostrarlo en vivo es muy emocionante para mí y más en este festival en el que siempre he querido estar”.

¿Qué sorpresas tendrá en ese escenario?

“Posiblemente haremos algunas cosas de Ekhymosis y alguna otra banda que nos gusta bastante. Tenemos tiempo para ir coordinándolo todo. En estos días empezamos los ensayos y veremos qué vamos encontrando”.

¿Trabajando con muchos artistas jóvenes?

“He venido trabajando con mucha gente joven, con una cantidad de talentosos que me ayudan a tener una nueva perspectiva de la música y me ayudan a refrescar el lenguaje, tras 15 años de estar componiendo solo y llegó un momento en el que me tosté y necesitaba un cambio, para llegar a un lugar en el cual vas decidiendo, si quieres trabajar un día acompañado u otro día solo. Hacer música en equipo es una nota”.

¿Un nuevo trabajo en equipo?

“Totalmente diferente, porque esta nueva tendencia de trabajar en equipo, casi independiente de qué género manejes, viene de los raperos norteamericanos que así trabajan desde hace mucho tiempo y esa forma de trabajo la tomaron los reggaetoneros, y ahora, los demás géneros, se dieron cuenta que las cosas sí se pueden hacer así, que es una buena forma.

Yo con Ekhymosis lo hacía así, donde llegábamos los cinco a ensayar y cada quien llegaba al grupo a poner su parte, lo cual es una maravilla porque cada quien suma lo mejor de sí para la canción. Eso sí, ahí no hay campo para el ego, tiene que ser todo el mundo relajado trabajando por la canción”.

¿Cómo ha sido ese ejercicio de componer entre varias manos?

“En mi época con Ekhymosis lo trabajábamos así, como banda, donde éramos varios músicos que íbamos aportando y componiendo. Ya como solista, estuve 15 años trabajando sólo, con mi guitarra completamente solo, pero llegó un momento en el cual me sentí saturado y bloqueado, y ahí fue el momento de empezar a trabajar con otros artistas, hace unos cinco años.

Eso me abrió otro panorama, porque era aprender de otros, en especial de las nuevas generaciones de músicos y de ver de otra manera la música, que no la entendía y que hasta ahora, me cuesta aún trabajo entenderla, pero que es muy valiosa”.

¿Y la composición en solitario?

Sigo trabajando buena parte de la composición solo. Tengo canciones que saldrán que son completamente mías y las iremos trabajando, pero sin desconocer que el trabajar con otras personas suma mucho a la potencia de la canción.

¿Qué opina de la música que hace Ekhymosis en la actualidad?

“Me parece muy chévere que Andy García continuara con el proyecto y sus cosas, lo cual está muy bien y de eso se trata, que hagan nueva música y que lleven al en vivo las canciones de los discos que nosotros hicimos, como ‘Niño Gigante’, me parece muy chévere”.

¿Cómo ve sus inicios como solista hace 20 años?

“Fue una verdadera locura. Me fui de mi casa sin tener nada seguro, pero afortunadamente pasó lo que pasó y ahora me siento muy agradecido al ver estos 20 años de situaciones increíbles, con muchas victorias, algunas derrotas pero sobretodo mucho aprendizaje, y en especial, poder sentirme hoy en la plenitud de mi vida disfrutando cantar, hacer conciertos y canciones, es lo mejor que me pudo ocurrir”.

¿Muchos encuentros con los artistas que son sus idolos?

“Es de lo más bonito que me ha dado la música, poder conocer a mucha gente que he admirado profundamente por años. El poder conocerlos, darle la mano y hablar con ellos es una nota”.

¿Entre ellos The Rolling Stones?

“Jamás lo imaginé, pero nunca. Pensar que algún día estaría en mi país, en el Campín, tocando con Rolling Stone, era un imposible, pero lo que la gente no vio, es que estuve en un cuartico chiquitico tocando, ensayando de la misma manera que lo hacía con Ekhymosis en Medellín en un lugar con un amplificador chiquitico y un micrófono todo maluco, pero donde se sentía el rock and roll de verdad. Fue muy fuerte”.

“’Querer mejor’, su nueva canción ahora junto a la cantante Alessia Clara...

Nació el año pasado en mi casa en Miami en una composición conjunta con Camilo Echeverry, en medio de los campamentos que yo venía haciendo de composición, y la idea era realizar una reflexión sobre la vida, el proceso y la búsqueda del amor. Cómo, si llego al final de mis días, quería saber su había aprendido a amar, y si lo había hecho lo suficiente. Un mensaje sobre la importancia de aprender a amar.

¿Cómo ha sido el desarrollo de lo que será su nuevo trabajo discográfico?

Vengo trabajando las canciones desde hace año y medio y el disco en realidad estará entre la cumbia y la guasca, aunque tendrá algunas canciones más pop como ‘Querer mejor’, pero la mayoría con los sonidos colombianos contextualizados al rock.

¿Cómo ha sido la producción creativa tras su más reciente álbum?

“‘Mis planes son a Marte’ fue una carga creativa muy fuerte porque era el disco, la película, un proyecto denso y conceptual que amo profundamente y me siento muy orgulloso que ocurriera.

Hoy, como está la industria de la música, lo veo como una gran oportunidad para mí de poder ir al estudio a grabar, pero al tiempo estar de gira que me encanta, hacer las dos cosas a la vez. Antes era grabar, promoción y luego gira, ahora se combina todo y me gusta más así”.

¿En una industria cada día más exigente?

“Es mucho más exigente porque cada semana se estrenan en el mundo cerca de 120 mil canciones, lo cual es demasiado, pero la gente las está consumiendo. Eso genera más oportunidad de hacer shows en vivo, que no es para todos los artistas, a no todos les gusta salir de gira, pero a mí me encanta, es lo que más me gusta”.

¿Y la familia?

“Por esta misma dinámica, hay más tiempo para la familia de poder ir, hacer una semana de conciertos y volver a casa, grabar ahí mismo, lo cual lo hace más llevadero todo. Antes salir dos o tres meses de casa era muy duro por los hijos, muy fuerte”.

¿Cómo van los hijos en la música?

“Tocan el piano súper bien y están en clases de guitarra. Dante está cantando muy bien, no sé si se van por el lado de la música, pero están muy conectados con el arte”.

¿Qué les gusta?

“A Dante le gusta el Hip Hop, es rapero cien por ciento. Yo lo llamo y le pregunto por los artistas que le gusta escuchar porque no me los aprendo. A Paloma le encanta el reguetón, todo el día se la pasa escuchando, mientras que Luna es una mezcla entre Hip Hop y el reguetón”.

¿Lo reconocen como el artista Juanes?

“No me ven como el artista. Los veo muy normales con el tema, y me gusta mucho porque llego a la casa y no soy el artista, soy el papá y eso me encanta, porque es una conexión directa con la familia , lo cual es muy necesaria”.

¿Una constante transformación de su música y sonido?

“Son muchas las etapas que he vivido en mi carrera desde que inicié en el año de 1983 con el metal que era completamente underground y satanizado por la sociedad, que es algo de lo que dicen hoy en día del reguetón que dicen que es una música horrible, pero a la gente le encanta.

A mí me parece buenísimo y como en todo hay artistas que son muy buenos y otros que no tanto, pero eso mismo pasa en todo género. Me gusta aprender y adaptarme e inspirarme con la gente joven”.

¿Qué proyectos tiene entre manos?

“Entre mis proyectos está el volver a hacer un disco de metal y sigo practicándolo en la guitarra, pero sigo en el camino de mi propio sonido, siempre seguir experimentando con músicas como la cumbia”.

¿Qué vendrá para Juanes este año?

“Yo sigo trabajando bajo el concepto del álbum, aunque la dinámica de presentación de las canciones sea diferente. Va muy bien, con canciones que me encanta. Tenemos unas 20 canciones y esperamos seleccionar unas diez para compartirlas con la gente, con un hilo conductor y una interesante coherencia, con mi sonido y mi estilo, con una frescura interesante”.