Que cada palabra de la letra sea cercana y logre que el público se identifique con ella. Manuel lo ve como algo orgánico y una evolución de la música en general, porque es, incluso, lo mismo que viven los artistas.

“El despecho siempre ha sido una tendencia en la música por el hecho de tener tanto sentimiento, en realidad el humano es muy necio y pasa enredando el corazón donde no debe, entonces es algo que siempre está vivo entre nosotros”, dijo el cantante.

Con este lanzamiento, muestra una nueva faceta artística, algo a lo que ya tiene acostumbrado a sus seguidores, porque él es de los que no se encasilla en un género ni en un sonido. “Nunca me detengo a pensar cuál música hago, a mí lo que me gusta es la música en general”.

Desde que comenzó su carrera no se ha ido por la misma línea, ha hecho pop urbano, reguetón, balada y ahora se estrena en la bachata.

A sus 22 años, en su historial cuenta que ha colaborado con Luis Fonsi, Wisin y Yandel, Maluma, Carlos Vives, Feid, Raw Alejandro, entre otros.

¡A bailar!

El compositor manifestó que lo que a él lo hace diferente ante los demás artistas es que “hago lo que realmente me da la gana de hacer, cada quien es diferente y logra su identidad”.

En el video oficial de La bachata, que fue grabado en Miami, contó con la dirección del colombiano Dave y ya está disponible en todas las plataformas, se incluyen imágenes inéditas de la niñez de Manuel, combinado con un aire de la época de los 90: se ven los CDs de música, los audífonos noventeros y el popular discman con el que crecieron tantas generaciones.

Manuel se devolvió en el tiempo para recordar su infancia en Montería: “Fue una niñez muy sana, pero a la vez era muy vago, me la pasaba con mis amigos todo el tiempo, era el niño que no estudiaba ni hacía los trabajos, cambiaba tareas por favores; era un niño rebelde, pero muy feliz en una ciudad tranquila”.

También contó que, por supuesto, sabe bailar bachata, que la aprendió desde chiquito escuchando a Juan Luis Guerra y Aventura.

“Soy un bendecido, todos los días me levanto y digo que no cambio mi vida por nada; siento que tengo un regalo gigante y al mismo tiempo un compromiso de superarme y ver qué más puedo hacer, me gusta ir más allá de lo que ya he logrado”.

En entrevistas recientes el músico se había referido al estado de su salud mental, y en esta conversación complementó que, pese a que no le diagnosticaron ansiedad, la sintió producto de la pandemia: tuvo la cabeza bloqueada y no quería salir.

Ahora, dijo él, ha vuelto a respirar: “Me siento súper contento, muy bien, ¡en vibra estoy!” Y eso mismo es lo que quiere con su nueva canción: poner a vibrar y a bailar al mundo a punta de bachata.