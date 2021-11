El mejor álbum infantil para los Latin Grammy es paisa

La ceremonia de esta noche permitirá saber qué tanto eco tuvo el reclamo de J Balvin, cuando en septiembre pasado expresó que el reguetón no es suficientemente reconocidos en estos galardones. El género urbano tiene cuatro categorías para premiar a los mejores artistas y canciones, pero casi nunca sus representantes aparecen en las categorías principales. El reclamo de Balvin y el llamado a los músicos del género a no asistir (él no estará) desencadenó una polémica con el puertorriqueño Residente, que calificó al paisa de “tibio” y “doble moral” por su invitación a boicotear la gala, en la que se le rendirá un homenaje a la trayectoria de Rubén Blades.