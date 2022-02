Amantes tour, att: amor.

Greeicy: “Amantes tour, att, amor es la evolución de Amantes tour, un proyecto que existía desde hace muchos años: un sueño que teníamos con todo el equipo de hacer un show para la familia. Mike y yo tenemos, por supuesto, shows independientes, pero siempre que nos uníamos en tarima sentíamos que pasaba algo muy especial. Esa gira no se dio, ese Amantes tour no se dio por el tema de la pandemia. Fue supertriste. Hoy el tour tiene mucho más significado porque habíamos querido hacer un espectáculo para la familia, pero hoy vamos a estar en el escenario con nuestra familia. Va a ser bien especial”.

Mike Bahía: “Este show va a reunir nuestra historia de estos últimos nueve años, en los que las canciones han sido protagonistas. Nuestra casa va a estar en el escenario. Asumimos retos maravillosos a nivel técnico. Quien va a abrir los concierto va a ser Anna Sofía, una joven cantante del Valle. Hay otra persona que va a estar invitada a la fecha de Cali —no lo sabe, nadie lo sabe—, pero la voy a invitar: mi prima Mila Egred”.

La paternidad.

Greeicy: “La paternidad es una experiencia que apenas estamos empezando a vivir, que empieza. No sabemos cómo va a ser, no sabemos si estamos o no preparados, pero lo que sí sabemos es que estamos dispuestos a aprender. La paternidad viene a enseñarnos. En la corta experiencia que llevamos —el tiempo del embarazo— ha sido muy especial. Soy una mujer muy afortunada por tener un embarazo muy sano: he podido estar activa, continuar con todo lo que tengo en mente. Este es el momento más activo que he tenido a nivel artístico: en la mente están pasando muchas cosas, muchos proyectos”.

Mike Bahía: “En esta relación me he encontrado con la situación en la que la inteligencia emocional de Greecy me enseña un montón. Si yo fuera a quien le tocara tener el bebé adentro me habría tenido que aguantar muchos más malgenios. He percibido que hay mujeres que tiene más fortaleza que otras, y estoy con una que es muy fuerte”.

Un nuevo proyecto: El árbol de los sueños.

Greeicy: “No se puede entrar a Google para saber cómo ser artista. Sí creemos que hay oportunidades que la gente necesita para inspirarse, para crecer. Nosotros podemos aprovechar el camino andado y el reconocimiento para ayudar y hacer crecer a otros artistas. La idea es iniciar en Cali este proyecto que tenemos. Esta es una idea de Mike”.

Mike Bahía: “Ya hemos hablado con un par de influenciadores. Pensamos que Greecy y yo podemos ser como Hansel y Grettel: queremos ir dejando las migas de pan para señalar cuál es el camino. Este es un mundo que está lleno de lobos: managers que no tienen idea de lo que hacen pero se venden muy bien. Queremos darles tips a los nuevos artistas y a sus managers: eso es lo que queremos hacer. El proyecto se va a llamar El árbol de los sueños. No nos interesa ganarnos un peso. Simplemente queremos contribuir a que otros se animen a compartir sus conocimientos en cualquier campo: arquitectura, ingeniería, economía, medicina. Compartir información nos hace una mejor sociedad: para todo el mundo brilla el sol”.