Que en Rumania escuchen música urbana de por si ya es un poco extraño, pero que una joven de ese país cante reguetón sí que es toda una novedad.

Esa es la historia de Oana Chelaru, la europea que poco a poco se está abriendo campo en la música latina y que acaba de pasar por Medellín, donde grabó el video de la canción Sisas, junto al intérprete local Reykon.

Vive en España desde los 13 años, país que llegó como inmigrante al lado de su familia (su papá es músico de conservatorio).

Su español es bastante fluido, descubrió el reguetón de la mano de Daddy Yankee, con el clásico La Gasolina, aún cuando vivía en Rumania

“Decidí cantarlo porque fue lo que más me impactó de niña, de ahí esa influencia”, relata Oana, que comenzó su carrera en Ecuador, donde vivió cinco años, primero trabajando en televisión, en diferentes realities, y posteriormente en la música.

En este recorrido lleva dos años y medio y su primer sencillo fue Duro, que presentó el año pasado. Fue número uno en la radio ecuatoriana.

“Tenía muchas expectativas y a la vez mucho miedo, porque no sabía cómo iba a ser la reacción de la gente, que no me conocía o no sabía esta faceta, afortunadamente todo fue positivo”, comenta la cantante que no descarta pasar más tiempo en Colombia, especialmente en la Ciudad de la eterna primavera.

Justo el remix de Duro, que ahora llevará el título de Sisas, fue el que estuvo grabando al lado de Reykon, con quien recorrió diferentes locaciones de la Comuna 13 y Envigado, en la grabación del video.

No es un reguetón típico, es una mezcla de muchos ritmos latinos, árabes y rumanos, dice la europea al definir la esencia de su nueva propuesta.

Esta fue su primera visita a Medellín, que la impactó y la dejó enamorada por su clima y el cariño de la gente. “Me siento como en casa, es como si hubiera vivido hace mucho tiempo, las vibras son muy bonitas”. Gracias al feet con Reykon se le abrieron posibilidades para hacer colaboraciones con Pipe Calderón y Golpe a golpe, con quienes ya grabó. “Ha sido mágico”, apunta.