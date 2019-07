Lilith regresa con un grito a la escena musical

Cuando Lilith se retiró no había muchas otras bandas de mujeres. Ahora que regresó, ven que hay otras tres: Louders, Poison Apple e Insider, con la iniciativa de componer y crear su propia música, más allá de hacer covers. “En ese momento no teníamos tantas herramientas”, cuenta Villegas. No había redes sociales ni YouTube. “Los costos para grabar eran el triple de altos y no había cómo hacer maquetas desde la casa”. Ahora hay un montón de festivales y convocatorias a las que se puede acceder. La internacionalización se veía lejos, hoy hay más opciones para todos.