Los Jonas Brothers regresan a la música

Tuvieron que pasar casi seis años para que los Jonas Brothers anunciaran que están trabajando juntos otra vez en un proyecto musical.

A pesar de que había ciertos rumores del reencuentro entre Joe, Nick y Kevin, los tres hermanos que desde 2005 se convirtieron en una de las boy bands más importantes de la música pop en esa década, este jueves en la noche volverán a lanzar una canción como grupo, se titulará Sucker.

La confirmación de su reunión la dieron ellos mismos a través de sus redes sociales y compartieron también un clip de su participación en el popular segmento Carpool Karaoke que hace parte del programa The Late Late Show del presentador británico James Corden.

Su último lanzamiento fue en 2013 con dos sencillos que no resultaron en álbum: First Time y Pom Poms. Después de publicar ese par de canciones, el grupo anunció su separación.

A partir de ese momento, Nick Jonas lanzó su carrera en solitario al igual que Joe, quien posteriormente se convertiría en el cantante líder del grupo DNCE. Kevin, por su parte, se dedicó a su familia y ahora es padre de dos niñas.

Los inicios de su carrera

Su carrera empezó con Columbia Records con un disco llamado It’s About Time (2005), pero pronto se vincularían con Disney y la disquera Hollywood Records con la que vendría el homónimo, Jonas Brothers (2007).

Fue ese empujón de Disney el que los llevó al estrellato, canciones como S.O.S., Hold On y Hello Beautiful se convirtieron en éxitos adolescentes no solo en Estados Unidos, sino en Europa, Asia y América Latina.

Fueron parte del elenco de las películas Camp Rock y Camp Rock 2 junto a Demi Lovato, interpretaron algunas canciones de sus bandas sonoras y posteriormente tendrían su propia serie en el canal.

Lanzaron otros álbumes en seguidilla: A Little Bit Longer (2008) y Lines, Vines and Trying Times (2009). A esto se le sumó su propia película en 3D, en la que presentaron uno de sus conciertos en vivo.

A pesar de que continuaron con giras y anunciaron que publicarían un disco en 2013, el álbum solo se quedó en proyectos y nunca vio la luz.

En los seis años desde la separación dos miembros del grupo se casaron. De hecho, hace apenas unos meses Nick Jonas y la actriz Priyanka Chopra contrajeron matrimonio. Por su parte, Joe está comprometido con la actriz Sophie Turner, conocida por su papel como Sansa Stark en Game of Thrones.

Aún no se sabe si vendrá un nuevo álbum de los Jonas Brothers, pero de ser así, sería el primero que publicarían como banda en diez años.