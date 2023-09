¿Cómo influye la psiquiatría en su música?

“Yo siempre he sido muy agradecido de tener ese lado humano que da la medicina, de poder estar cerca de la gente, de conectarme con alguien que no tiene ni la menor idea que yo hago música, ni quién soy, que no sabe nada de eso. Y desde que lo hago ya como psiquiatra me ha permitido mirar en perspectiva y me ha cambiado la manera de entender todo. El rap es de egos, de este que dijo y esto como fue, sobre todo cuando uno está muy en la calle y muy activo en la escena tiene que andar con cuidado, tiene que saber con quién se relaciona y con quién no. Con la psiquiatría, a mi la manera de entender todo me cambió mucho, o sea, yo realmente ya no estoy pa’ problemas porque yo ya he visto problemas de verdad. Que un pelado hable mal de mí en redes sociales me rebota. Yo estoy aquí porque esto me llena, porque no puedo dejar de hacerlo realmente, porque cuando más me alejo de la música, peor me siento y más me enfermo. Yo quiero ir a hacer lo mío, me quiero juntar con mis amigos, queremos hacer nuestros proyectos, vamos a sacarlo de la mejor forma posible y ya, si a usted le está yendo bien, felicitaciones, si no, lo siento mucho”.

¿En qué está trabajando? ¿Qué viene?

“Hace dos años vengo trabajando con Sisonbeats, el MC y productor de No Rules Clan, en un disco en colaboración. Es un formato de larga duración, somos él y yo rapeando en todos los tracks, hay un par de colaboraciones pero esas sí las voy a dejar guardadas. En cuanto a los sonidos, lo que hicimos fue como tomar alguna súper gema de los beatmakers que tenemos nosotros cerca, entonces hay como un beat de cada uno. Yo creo que para octubre ya está en la calle”.