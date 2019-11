Luis7Lunes y Maco Maat riman para sanar

Ya habían cantado juntos, Luis7Lunes colaboró en el disco Realismo Sucio de Maco Maat y también en De Otra Parte, del disco Ruidos en Hamelín de Luis. “Uno lo primero que tiene que hacer cuando hace rap es confiar en el otro. No he estado muy de acuerdo con eso de rodearse de personas que te digan que sí”, cuenta Luis7Lunes. “También hay que confiar en la intuición de si el producto es bueno o no. Confío mucho en Maco y en Victor y el habernos juntado en un parche que ve el rap de la misma manera, nos ha servido. Uno tiene que hacer la música que le nace”.