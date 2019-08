Cada vez más arriba del Piso 21

Después de más de año y medio de concentrar su carrera en el exterior, en especial en países como México, Chile y Argentina, DIM, Profe, Pablo y Lorduy están listos para reaparecer ante su público, en Medellín, la ciudad que los vio nacer y crecer.

La cita será con el concierto Bruttal, el próximo 19 de octubre, en La Macarena, donde estarán al lado de Sebastián Yatra, Greeicy, Mike Bahía, ChocQuibTown y J Álvarez.

“Medellín siempre será el lugar más importante para cantar, porque nos vio nacer y crecer. Volvemos con un show completamente internacional, de alto nivel, será la forma de agradecerle a la gente de la ciudad todo su apoyo y mostrarle lo que hemos crecido”, comenta un emocionado Juan David Huertas. Antes de pasar por Medellín, llegarán a México en septiembre con el Adrenalina World Tour.

Acerca del acople que ha tenido en el grupo, con el que ya había hecho colaboraciones, aún cuando estaba Llane, Lorduy expresa que todo ha sido muy positivo.

“No me esperaba tanto apoyo, muchos no me veían encajando en la banda, pero han sido más los comentarios positivos”, señala al resaltar que lo que más lo ha sorprendido es ver en Alemania y Holanda a personas de esos países cantando y bailando con canciones como Me llamas, Suele suceder y más recientemente con Una vida para recordar y Te vi.

De las metas que se trazan, los objetivos que tienen entre ceja y ceja, DIM puntualiza que aunque tienen un plan de trabajo y laboran para cumplirlos, no quieren perder la capacidad de sorpresa.

“Cada día hay metas más grandes, esa ha sido las consigna de Piso, siempre queremos llegar más lejos, nunca paramos de soñar y planear el trabajo”, reafirma el Profe.

Lo que comenzó hace 12 años como una banda para adolescentes, es hoy uno de los proyectos musicales que crece cada vez