“Todo lo que me ha pasado ha sido en torno a la música. Antes de eso yo no era capaz de hablar con muchas personas, era más bien introvertido y todo eso de poder mirar a los ojos a la gente, de ser yo, me lo dio la música. Me ha traído un montón de bendiciones, pero a veces la bendición y la luz es tan grande que la oscuridad es igual de grande”.

“Hay cosas que definitivamente me arrepiento de haber dicho, sobre todo porque cuando uno lo dice, eso toma un valor increíble porque no es uno solo, sino que lo repiten miles de personas, es muy poderoso. Me ha pasado muchas veces que las cosas que digo en las canciones me pasan después”.

¿Pero no todo es música...?

“Tampoco. Por más que mi vida haya girado en torno a eso, yo no soy solo música, ni rap y me lo tuve que repetir a mi mismo mucho para poder salirme de eso y decirme yo no soy un personaje, yo soy Julián aunque haga esto como Mañas. Si no puedo cargar una maleta como voy a cargar dos, es imposible, no quiero ser un personaje. A mí no me gustaría llegar a un punto en el que no pueda ser normal, que no pueda ir a la tienda a comprar unas arepas, no quiero perder mi cotidianidad”.

¿Eso les pasó con el impacto que tuvo Doble Porción?

“Sí. Nos dejamos deslumbrar un poco y nos desconcentramos, porque más pelados caímos más fácil en la tentación y todo el mundo nos decía lo que queríamos escuchar porque era muy increíble lo que estaba pasando. Yo no puedo decir que no lo disfruté o no me sumó nada, pero la vida es más personal, y los proyectos y la muerte también. Quedarme tan solo me ayudó un montón a poder encontrarme, pero también en algún momento me fui demasiado y sentí que tenía que regresar, pero abrirme solo a las personas que quiero cerca de verdad y no dejarme manejar del ego”.

¿Cómo se construye uno ahí, como persona, como artista, en medio de tanta gente?

“Durante muchos años traté de ser yo, pero sin darme cuenta le estaba dando gusto un montón de gente que esperaba eso de mí, les encantaba la rebeldía y un montón de maricadas y que nosotros siempre diéramos la cara y que todo nos cayera encima, fuera bueno o malo y no, me empecé a quedar solo... En algún momento me aburrí de todo y ya no quería hacer nada, no me sentía cómodo. Este álbum es el resultado de toda esa soledad”.

¿Cómo fue saliendo de ahí?

“Tener animales me cambió mucho la vida porque volví a ser como un animal, literalmente, a seguir los instintos. También mi niña empezó a crecer y dejé la calle y un poco las drogas, que ya no me manejan, y mi cabeza se empezó a limpiar y cuando eso pasó se empezó a limpiar también mi entorno y mi relación con la música”.

Le puede interesar: Escuche el legado inédito de Métricas Frías.

¿La música lo llevó ahí de forma muy fuerte, lo sacudió?

“Claro, y si no me paro me lleva porque la música hace eso, se lleva personas... La música nos lleva o la llevamos, pero no hay punto medio”.

Aun así muchos quieren ser artistas, ¿qué les diría?

“No está mal que todos quieran ser eso. Yo crecí en una época muy violenta en la que nadie quería ser artista, todos querían jugar fútbol o coger pistolas o vender perico. Ahora todos quieren ser Feid o Balvin y eso no está mal, lo malo es que todos quieren tener aviones, Ferraris y cadenas de 500 millones y eso no tiene nada que ver con el arte. Hay unos que llevamos 10 años y no tenemos avión y no nos hace falta, no es nuestra meta. Muy chimba que esto se llene de artistas, pero que sea por el arte, no por las cosas que trae”.

Pero la música que se incluye dentro de lo urbano es cada vez más limitada... Como si la vida solo pasara por la fiesta y el amor...

“Por el fin de semana. Yo vivía mi vida así y cuando cambié empecé como a vivir en semana, los días reales de arreglar la casa, pagar facturas, mercar, sacar los perros... Hay que vivir la vida real, si usted la vive todos los días es imposible que no tenga los pies en el suelo. Tal vez mucha gente se desconecte de la vida es por eso, porque dejan de ver lo más básico”.