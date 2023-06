“No solo soy reguetón, soy merengue, bachata, salsa, soy músico”: Manuel Turizo

¿Qué puede adelantar del show de este viernes en La Macarena?

“Es justamente lo que hemos hecho el Tour 2000 en todos lados, es un recorrido por toda mi historia musical, desde mis inicios y enfocado en muy nuevo álbum, que tiene 15 temas. Voy a estar al lado de jóvenes muy talentosos como Nath, Kapo y Zenzei”.

A propósito del álbum 2000 es una apuesta por ritmos diferentes al urbano, hay merengue y bachata...

“Fíjate que desde el principio a mí me frustraba que la gente, muchas veces involuntariamente y uno no lo puede controlar, pero te quieren encerrar en una cajita, te ponen una etiqueta, a veces también las disqueras y tu equipo de trabajo te segmentan en un género determinado, pero yo lo que hago es música, no me interesa qué ritmo o qué tipo de música sea.

Yo me siento cómodo haciendo un tecno y mañana me puedo hacer una balada y pasado mañana una salsa.

A mí me gusta la música en general, entonces era cuestión de tiempo, de que la gente entendiera eso”.

¿Fue difícil lograr eso, que no lo vieran exclusivamente como un reguetonero?

“Manuel Turizo no es solamente un género, yo soy músico y puedo hacer lo que yo quiera, eso es lo que define mi música y me define a mí como artista”

¿Cuáles son esas canciones que han marcado su carrera, que tienen un significado especial?

“Diría que la primera, Una lady como tú, en 2016, porque fue donde todo empezó, donde en realidad el sueño empezó a convertirse en realidad.

También está Quiéreme mientras se pueda, que en ese momento yo llevaba un año entero sin sacar música y fue una canción que hice desde el corazón y la gente la recibió muy bien. Vaina Loca, con Ozuna, es una canción que me gusta mucho y que me ha dado muchas alegrías.

Las otras dos son Merengue, sin duda el hit del momento, y hay un tema que hace parte del álbum 2000 y que se títula Vacío, que está en ese top”.

LAS CIFRAS DE TURIZO

La canción La Bachata fue el tema #1 en la lista de Latin Airplay de Billboard por 26 semanas y #1 de Spotify en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, España, Uruguay y Venezuela.

Además, se posicionó como #8 en la lista Global 200 de Billboard y #2 en Spotify’s Top Latin Songs y #4 en Top 50 global.

Actualmente ocupa el puesto 45 del Chart mundial de Spotify

En Instagram tiene 13.5 millones de seguidores.