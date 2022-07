Se acabó la cuarta temporada de Stranger Things y con el llamado Vol. 2 llegaron dos episodios finales que se entregaron a los fanáticos el pasado 1 de julio por Netflix. Dos capítulos que parecían películas (por lo largos) y una escena épica... ¡alerta spoilers!... que incluyó un fragmento de la canción Master of Puppets de la agrupación Metallica. Un éxito de la banda que data de 1986. Le puede interesar: Stranger Things traerá seis canciones nuevas a su banda sonora, ¿dónde escucharla o comprarla? Antes de contar la historia de la negociación de Stranger Things con Metallica, hay que aclarar que este boom ha generado cifras astronómicas de reproducción para la canción Master of Puppets. Por ejemplo, y según datos oficiales, la canción es hoy sexta en la lista de reproducción de Spotify en Estados Unidos y en Colombia aumentó en 215 % sus streams en esta misma plataforma.

El primer encuentro Cabe aclarar que hoy Metallica es dueña de los derechos de sus canciones y que, como aclara la revista Billboard, “ya no tienen que dividir los ingresos con los sellos discográficos con los que firmaron”. Entonces si los productores de Stranger Things querían la música de Metallica en la serie tenían que hablar directamente con ellos. El encuentro se realizó con Q-Prime Management —agencia que trabaja desde los 80 con la banda— y uno de sus fundadores Cliff Burnstein le contó a Billboard que Stranger Things se acercó a ellos y les dijo: “Queremos hacer esto con ‘Master of Puppets’, pero no estamos seguros de cuánto queremos usar de la versión maestra’”. Puede leer: Los Duffer no se cansan: anuncian spin off y obra teatral de Stranger Things La primera conversación sobre “Master of Puppets” se dio entre Nora Felder, supervisora ​​musical de la serie, y ​​Hannah Davis, (Q Prime’s director of creative sync licensing), algo así como la directora de licencias de Q-Prime y se realizó en noviembre de 2020. No fue ni complejo ni muy peleado, “la banda llegó a un acuerdo en 24 horas”, confirmó Billboard. Lo importante en estos casos para la banda es que donde vaya su música sea un producto que les atraiga y Stranger Things era suficientemente atractivo para ellos. Lo que no sabían era que la iban a usar en una escena tan vital en el final de temporada, “eso nadie nos lo dijo”, precisó Burnstein.

Fue el pasado 20 de junio que Netflix invitó a Metallica a ver cómo había quedado la escena. Ya había pasado el boom de Kate Bush y su canción de 1985 que se volvió viral, número uno y en todo un éxito en 2022 gracias a la serie, pero aún así los miembros de la banda no pensaron que ocurriría lo mismo, solo quedaron “impresionados con la escena”, dijo Burnstein. Después la misma banda lo explicó en su cuenta oficial de Instagram: “La forma en que The Duffer Brothers ha incorporado la música en Stranger Things siempre ha sido de otro nivel, por lo que estábamos más que emocionados de que no solo incluyeran ‘Master of Puppets’ en el programa, sino que tuvieran una escena tan fundamental construida a su alrededor”. La emoción fue evidente en los integrantes de Metallica, tanto que acaban de compartir un video para homenajear ese momento con la frase: “Eddie... esto es para ti”.

Con esto no solo los ingresos de Metallica aumentarán (dado que tienen todos los derechos de sus canciones), sino que además atraerán a nuevo público, a aquellos que quizá no conocían la canción Master of Puppies que a su vez le da nombre a uno de sus discos. “Nuestro objetivo siempre es llegar a la audiencia más joven”, concluyó la banda. Lo de Master of Puppies en Stranger Things fue una decisión que no demoró más de un día, un proceso que tuvo el visto bueno (con admiración incluida) de la banda y un resultado que se sale de las proporciones imaginadas.