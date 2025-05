Melody levantó tremendo chispero en España: hizo dura declaración sobre RTVE tras Eurovision

Lo primero que ha causado controversia es que Melody ha evitado hablar abiertamente la participación de Israel en el certamen: “De temas políticos no puedo hablar porque, por contrato, se me prohíbe y el único mensaje que puedo dar es que deseo de todo corazón que en el mundo haya mucho amor y mucha paz”.

Cabe aclarar que Melody, tras terminar el concurso, dijo públicamente que necesitaba irse a su casa: “Lo primero para mí era estar con mi hijo”, afirmó en pleno aeropuerto de Malaga. “Me he venido para acá porque hace mucho tiempo que no estoy sin mi niño. Ya hace dos semanas y me toca. Lo primero para mí era estar con mi hijo. Estar unos días tranquilita, recuperar energía, ver a mi madre, también a mi padre, que no han podido acompañarme en el festival”. Pero al parecer ella tenía ya un compromiso con el programa La Revuelta que obviamente no cumplió y generó comentarios dentro del programa.

“Ha habido algún programa de televisión en el que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa para poder ver a mi familia y a mi hijo y que necesitase tiempo”, ha criticado, al tiempo que ha aseverado que la “salud mental” no es algo para llevar al “humor” y añadió: “No me gusta esa doble moral, de que se hable de eso, que yo pida un descanso y a mi se me vaya al cuello, no me parece y menos que se haga risa o burla”.

Ante otras declaraciones de la prensa dijo: “Han hecho comentarios despectivos hacia mi persona y mi actuación. Yo dejé muy claro que no iba a hacer prensa y se han dicho cosas que no son (...)

En la rueda de prensa celebrada tras unos días de descanso con su familia, Melody se vio “tranquila” y al final agradeció todo el apoyo y el “cariño”. “No hay galardón más grande para un artista que tener el público de su lado y yo gracias a Dios lo tengo”, concluyó.

*Con información de Europa Press