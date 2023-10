Morat quiere seguir conquistando el mundo. Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas, integrantes del grupo colombiano, acaban de lanzar junto al británico James TW la canción Someone I used to know, su primera incursión en otro idioma.

Le puede interesar: Morat anunció concierto en El Campín en 2024: esta es la fecha y el precio de las boletas

Aunque Someone I used to know también tiene estrofas en español, la base es el idioma anglo y esta unión tiene muy entusiasmada a la banda que acaba de anunciar su tercera gira americana y agotar la boletería ara el concierto en Bogotá del próximo año.