El músico Buddy Holly estará de concierto, ¿cómo es posible?

Esta historia comienza con un avión caído, un grupo de jóvenes promesas del rock and roll muertos y un día negro para la música moderna. El 3 de febrero de 1959 el aeroplano en el que iban Richie Valens (él de “La Bamba”) y Buddy Holly, uno de los pioneros del género, se estrelló en Iowa contra un campo de maíz.

Ese momento pasó a ser conocido como “el día en el que la música murió”, gracias, sobre todo, al cantautor Don McLean y a su canción “American Pie”: I can’t remember if I cried/ When I read about his widowed bride/ Something touched me deep inside/ The day the music died (No recuerdo si lloré/ cuando leí sobre su novia viuda/ algo me tocó muy adentro/ el día que la música murió).

La muerte de Holly y de Valens los elevó a mártires de la música y su carrera se fue fundiendo con la historia de un estilo musical que iba dando sus primeros pasos para convertirse en uno de los pilares de la música norteamericana y global.

Esta historia no se acaba con el aniversario, pues la semana pasada Billboard publicó que la compañía BASE Hologram hará una gira holográfica con el texano y otro miembro fundacional del rock and roll: Roy Orbison. El tour, que empieza en Dublin, se llamará The Roy Orbison & Buddy Holly: The Rock ’N’ Roll Dream Tour e incluirá la experiencia de ver a los músicos tocando acompañados de una banda en vivo.

¿Buddy quién?

Para muchos puede ser un desconocido, pero Charles Holley fue una de las primeras estrellas de la música pop. Con su grupo The Crickets y luego como solista estaba en el centro de la escena cuando falleció, a los 22 años, en el accidente aéreo.

Para Stephen M. Deusner, periodista especializado del portal Pitchfork, “ayudó a revolucionar el rock and roll con su estilo vocal particular, sus arreglos creativos, su escritura exuberantemente tierna y forma de sostener la guitarra. Su figura ascendió al panteón de los rockeros muertos, romantizándolo en el proceso, pero su música todavía genera una emoción desbordada”.

En 2004, cuando se celebraban los primeros 50 años del rock, la revista Rolling Stone publicó una lista con los 100 artistas más importantes del género. En el puesto trece está Holly, y John Mellencamp, el cantante de Pink Houses escribió sobre él: “Fue uno de los primeros grandes escritores-compositores (escribía sus canciones y, al final, también las produjo). Aunque venía de un entorno rural fue capaz de hablarle a mucha gente de muchos lugares. Fue uno de los primeros en alejarse de la industria de compositores Tin Pan Alley (un grupo de compositores con sede en Nueva York y que dominaron la escena hasta mediados del siglo pasado) y comunicarse directa y honestamente con su audiencia”.

Esos temas

Buddy escribió canciones que cimentaron las maneras en las que, aún hoy, se escriben los éxitos radiales. That’ll Be the Day y Peggy Sue son referentes de un estilo prolífico y de una frescura juvenil. Ese era su secreto, su sonido estaba hecho para que los jóvenes enamoradizos se encariñaran con su carisma. Su figura desgarbada, sus gafas de pasta y su amplia sonrisa generaban un poder hipnótico.

Entre los artistas que se declararon seguidores del artista estaban John Lennon y Paul McCartney, quienes alguna vez contaron que cuando estaban apenas soñando con ser los Beatles fue el gusto por Holly lo que los unió.

También los Rolling Stones que en sus primeros años hicieron una versión de Not Fade Away, bastante enérgica.

Ahora el talento de Holly se va a volver a escuchar en los escenarios de Estados Unidos y Reino Unido, y nuevos públicos se van a dejar conquistar por un grande del rock and roll. Eso esperan.