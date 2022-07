La fría madrugada de este miércoles en Medellín tuvo un ingrediente adicional: la tristeza que embarga a la ciudad y en general a Colombia por la muerte del ídolo de la música popular Darío Gómez , confirmada hacia las 9:00 de la noche del martes por la Clínica Las Américas, donde llegó sin signos vitales y aunque trataron de reanimarlo no fue posible. El Rey había muerto.

Las mismas canciones suenan esta mañana en los coros de los fanáticos y en los parlantes de vehículos parqueados en los alrededores.

Desde otras latitudes también se leyeron mensajes de tristeza por la partida de un artista que marcó un hito en la música popular de Colombia y América Latina: “Estoy lejos (en España) y me llega la noticia que en Colombia murió el Rey, el papá de la música popular, no me lo creo ni lo acepto, jamás pensé que la muerte de un artista iba a dolerme tanto, en paz descanses don Darío Gómez”, dijo en su cuenta de Facebook la antioqueña Andrea Fernández.

Desde los vehículos, buses y motos que circulan esta mañana de miércoles por la carrera 65, frente a Medicina Legal, se escuchan pitos sonar en homenaje y señal de despedida al cantante que sonó en las casas, en discotecas y en múltiples escenarios y tablados musicales.