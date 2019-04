Murió el cantautor Alberto Cortez

El cantautor argentino Alberto Cortez falleció este jueves, a la edad de 79 años, luego de estar recluido las dos últimas semanas en una clínica de Madrid, tras haber sufrido una hemorragia gástrica.

Fue internado en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur en las afueras de Madrid el 27 de marzo y varias presentaciones que tenía programadas debieron suspenderse.

El cantante y poeta, que tenía su corazón dividido entre España y Argentina, es recordado por temas clásicos como En un rincón del alma, Mi árbol y Cuando un amigo se va, tal vez su tema más conocido, que se convirtió en todo un himno de la amistad.

“Una persona que no sueña es un bulto sospechoso. Imagínese que no podamos pensar, que no tengamos ilusiones, comprar una casa, viajar cada vez más lejos, escribir un libro, construir castillos en el aire...”, le había dicho a EL COLOMBIANO el artista, a raíz de un concierto en el Teatro Metropolitano, recinto que precisamente se inauguró con un recital suyo.

Sobre la música actual afirmó en la misma nota periodística: “lo que sucede es que vivimos un tiempo en el que tiene más protagonismo el marketing que otra cosa. Entonces hay que saber escoger muy bien y ser exclusivo en el gusto. Pero siempre hay gente que está componiendo cosas que valen la pena escucharlos”.

El artista recibió a lo largo de su carrera cuatro Discos de Oro, cuatro Heraldos de Oro y la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.