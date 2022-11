En las notas de prensa de Ángela Álvarez cuentan que con el lanzamiento de su primer álbum llamó la atención de los cineastas Paul Toogood y Lloyd Stanton, quienes continuaron destacando su extraordinaria vida con un impresionante documental titulado “Miss Angela” narrado por el legendario actor Andy García. “García luego se unió al escenario con ella en el histórico teatro Avalon en Los Ángeles”, precisaron en un comunicado.

A principios de este año, apareció nuevamente junto a la famosa estrella en “Father of the Bride” (El padre de la novia) de HBO, interpretando el papel de Tia Pili, “y brindando una poderosa interpretación del icónico bolero Quiéreme Mucho”.

“Como estudiante fanático de la música cubana, es fácil reconocer cuando ves a alguien que es especial, no solo musicalmente, sino también líricamente”, afirmó el actor Andy García. “Ángela Álvarez es un verdadero descubrimiento. Me siento honrado de ser parte de esto, de que me pidan que brinde mi apoyo”.

Al recibir el Latin Grammy