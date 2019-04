O te acuso con Dios, la canción inédita que había dejado Martín Elías

El fin de semana se estrenó O te acuso con Dios la canción que Martín Elías alcanzó a grabar antes de su trágica muerte ocurrida el 14 de abril de 2017, tras un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de San Onofre, en Sucre

El tema, escrito por Omar Geles no fue incluido en el álbum póstumo Sin límites, que se lanzó tras la muerte del artista, hasta que el acordeonero Rolando Ochoa, que fue la fórmula musical de Martín Elías, rescató la canción le hizo unos ajustes y la presentó al público.

“Se me vienen a la mente tantos momentos bonitos que se vivieron en esa grabación, por eso me conmoví mucho, empecé a recordar y no deja de doler. Uno acepta la voluntad del señor, pero de todas maneras es una herida de tal magnitud que no se cura así no más”, afirmó Ochoa al periódico El Heraldo durante el lanzamiento oficial de la canción que se realizó en Valledupar.

Esta noticia se conoce al tiempo que 14 exempleados de la agrupación que lideraba Martín Elías revelaron que les quedaron debiendo dineros y que el músico no les pagó las prestaciones que por ley deberían recibir.

Dagoberto Ramos, abogado de algunos de los extrabajadores, aseguró que a la fecha los herederos deberían pagarles más de 400 millones de pesos y que solo el hijo del fallecido cantante vallenato ha querido conciliar con los demandantes, mientras que la viuda Dayana Jaimes se ha negado a afrontar el tema.