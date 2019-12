La obra de una mujer, por primera vez en la Ópera de Viena

En el momento en el que cientos de mujeres corean a una misma voz un himno en representación de las víctimas de abuso en diferentes partes del mundo, una de las casas más respetadas de la música académica, la Ópera de Viena, presentará la composición de una mujer en su programa principal. Será la primera oportunidad y la función ya está agotada.

La Ópera de Viena ya había estrenado el trabajo de una mujer en un concierto matutino y dirigido a un público infantil, pero esta obra comisionada de la austriaca Olga Neuwirth, de 51 años, llega a poner a temblar un paradigma que se mantuvo durante 150 años, en sus conciertos estelares y su programación principal para adultos: la Ópera solo trabajó con composiciones hechas por hombres.

“La venerable institución de la Ópera de Viena tiene dos caras: una, la historia de una maravillosa creación musical. La otra, una historia de inmovilismo”, afirmó Neuwirth en una entrevista para la Agencia Efe.

En 2004, Neuwirth ya había propuesto una pieza, pero fue rechazada. La artista tiene una larga trayectoria, empezó su recorrido en las artes siendo una niña. Aprendió a tocar la trompeta desde pequeña y en la adolescencia se abrió a aprender múltiples formas de arte como la cinematografía, la pintura y la composición. Con más de 30 años de experiencia, en sus trabajos fusiona las tres con frecuencia. Se dio a conocer, además, por colaborar de manera constante con la Elfriede Jelinek, ganadora del Premio Nobel de Literatura.

Este primer gran estreno de una compositora tiene a más mujeres como protagonistas. La franco-estadounidense Catherine Filloux es coautora del libreto, la inglesa Polly Graham se ocupa de la dirección escénica, el vestuario es obra de la japonesa Rei Kawakubo, creadora de la marca Comme des Garçons, y la dramaturgia es obra de la austríaca Helga Utz.

Neuwirth, colaboradora habitual de la Nobel de Literatura Elfriede Jelinek, ha anunciado que con este estreno mundial quiere romper esquemas, mezclar géneros y “sacudir” ese inmovilismo de la Ópera de Viena.

Una obra transgresora

Esta vez dirigirá Orlando, basada en el libro que escribió Virginia Woolf sobre una escritora transgénero. “Trata de la libertad de expresión de las personas y de la fluidez de la identidad. No hay normas fijas, ni en el arte ni en la vida”, señaló la compositora sobre su propuesta.

El texto de Woolf, publicado en 1928, también fue transgresor en su época al tratar de romper barreras frente a la diversidad sexual.

Cada vez más pasos

No es anormal en el panorama musical internacional, eso de las primeras veces (tan escasas) para las mujeres. “Históricamente ha sido así, no solo con la composición, sino con la dirección y la interpretación”, cuenta Cecilia Espinosa, directora de la Orquesta Sinfónica Eafit.

El cambio se empezó a dar a finales de los años 80 y con muchas dificultades. En la Filarmónica de Berlín, la primera mujer que entró fue la violinista Madeleine Carruzzo, fue exactamente un siglo después de que se fundó la orquesta.

Un año después Herbert von Karajan, director de esa filarmónica, quiso incluir dentro de los músicos a la clarinetista Sabine Meyer, de 23 años, y eso desató una pelea abierta entre el director y los 119 hombres que pertenecían a esa orquesta.

“Creo que Europa está despertando”, señala la maestra. “Ámbitos netamente masculinos se están abriendo, me he enterado de que los jueces en los conservatorios ya deben tener una cuota femenina que antes no tenían”.

Espinosa cita otro ejemplo, en 2012, la directora y violinista Marin Aslop condujo The Last Night of the Proms en el Royal Albert Hall de Inglaterra. Ella, como Olga Neuwirth, fue la primera, pero no la última