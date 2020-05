La Oreja de Van Gogh se da un abrazo a la distancia

Un triunfo: por fin lanzar la aire una canción que tiene meses de trabajo. Una dificultad: la imposibilidad de celebrar esa victoria. La banda española La Oreja de Van Gogh, formada en 1996, presentó “Abrázame”, el primer sencillo de un álbum que aún no tiene nombre.

A pesar de la dicha que les produce poder compartir nuevo material, algo que no había sucedido desde la publicación de El Planeta Imaginario (2016), no han podido celebrarlo. Tampoco hay tantos ánimos en este momento.

España ha sido uno de los países más afectados por la pandemia, aunque a pesar de todo al grupo le gusta ver cómo se ha pasado del individualismo a un sentido colectivo para salir adelante.

Para ellos también ha sido difícil este tiempo para crear. Lo sienten muy incómodo, aunque la creatividad surgir de allí: “la situación de ahora es como si se hubiera quebrado la realidad, está rota, no es fácil concentrarse y no es un momento cómodo para escribir”, cuenta Pablo Benegas, su guitarrista.

Para la banda es fundamental sentir cierto orden o equilibrio con miras al futuro. A pesar de ello, su nuevo disco ya está grabado, solo falta mezclar canción. Esperan que esas once canciones salgan en septiembre de este año.

EL COLOMBIANO conversó con Benegas, quien está pasando la cuarentena en San Sebastián, España, sobre esta etapa para la banda, la distancia física y su nuevo sencillo.

Irónicamente estrenaron esta tema, pero no pueden abrazarse para celebrar la dicha de sacar un nuevo tema. ¿Cómo han tomado este periodo?

“Esta es una situación difícil, muy rara, pero bueno, estamos orgullosos de la canción. Esperamos que le ayude a la gente a sobre llevar el momento...

Por otro lado, creo que podemos estar orgullosos de pertenecer a este sector, ver cómo se ha volcado la cultura para entretener, animar, emocionar y sostener a la gente”.

En una carta que le dedicó a la banda dijo que la historia de la Oreja era de amistad y no de música. Ya son casi 25 años de trabajo y amistad, ¿qué es lo que más agradece de ella?

“Ser amigo y ser leal cuando todo va bien es fácil, en los momentos duros y complicados que hemos vivido como grupo es donde aparece ese sentimiento. Es la base sobre la que construimos todo lo demás, no entendemos la vida sin el resto y, como siempre decimos ‘solo juntos tiene sentido’....

El aprender a compartir, la generosidad, la sensibilidad que hay que tener, comprender que los momentos difíciles son producto del cansancio y a separarlos de lo personal. El grupo es una lección vital que te llevas a tu casa. Somos unos privilegiados por seguir juntos y seguir disfrutando de la música como podemos hacerlo”.

¿Cómo van a celebrar cuando se vuelvan a ver?

“No lo hemos hablado, no sabemos cómo se va a celebrar algo a partir de ahora. Tendremos que mantener distancias de seguridad y usar mascarillas. Antes, lógicamente, nos habríamos ido a un bar o a cenar, hubiéramos celebrado el momento como siempre. Ahora no sabremos cómo, es una pregunta de esas que me hago continuamente, ¿qué cara va a tener todo después de esta situación?”

“Abrázame” se siente como una petición por recuperar algo perdido, con la esperanza de recuperarlo...

“Una cosa maravillosa que tienen las canciones es que uno las puede llevar a su momento y hacerla suya. Es verdad que esta canción se podría llevar a momentos como los que se están viviendo ahora, pero la teníamos escrita y elegida como single mucho antes de que ocurriera todo esto”.

¿Cómo ha sido el proceso del nuevo álbum?

“Han sido dos años, entre escribirlo y grabarlo. Lo hicimos aquí en San Sebastián. Nosotros cuando escribimos un disco nuevo nos encerramos en la ciudad; no viajamos, no salimos, nos dedicamos exclusivamente a crear el disco, que es lo más importante para nosotros. Las canciones son nuestro mayor tesoro, es a lo que más tiempo le dedicamos. Si no estamos convencidos de que ya tenemos el álbum, no paramos.

Ahí tenemos la suerte de marcar los tiempos en una época en la que todo va tan rápido... Nos gusta parar, hacerlo despacio y tomarnos todo el tiempo que necesitemos”.