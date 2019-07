Sebastián Yatra y su novia Tini encendieron los Premios Juventud

El apasionado beso de Sebastián Yatra y su novia Tini Stoessel fue una de las notas más destacadas de la ceremonia de entrega de los Premios Juventud, que se realizó la noche de este jueves en Miami.

Ambos artistas hicieron el ingreso, con trajes bastante sobrios, juntos por la alfombra roja, donde también posaron muy cariñosos antes las cámaras. Entre los ausentes del ya tradicional desfile por el tapete de estos premios estuvieron artistas como la paisa Karol G., quien estaba encargada de abrir la premiación, y Maluma, quien recibió un premio por ser Agente de Cambio.

Karol G y su novio Annuel AA ganaron uno de los primeros premios de la noche, Couples That Fire Up My Feed (Parejas que encienden las redes), mientras que Maluma recibió el galardón High Fashion (De etiqueta).

Daddy Yankee, que aprovechó su intervención para pedir la renuncia del Gobernador de Puerto Rico, fue premiado como Singer + Songwriter + Composer (Cantante, Compositor, Escritor). El músico cantó al lado de Natti Natasha y Pitbull.

El mexicano Christian Nodal ganó la estatuilla como Mejor cantante Regional Roots 2.0

En Desarrollo