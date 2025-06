Prodemm, el paisa que compite de tú a tú en las batallas escritas

Ese primer viaje fue también su primera salida del país . “La liga solo me cubrió los vuelos. Todo lo demás lo puse yo. Era una apuesta: o lo hacía bien o pasaba sin pena ni gloria”, cuenta. La jugada resultó ganadora. Su actuación fue tan destacada que varios organizadores mexicanos tomaron nota, entre ellos quienes estaban detrás de las batallas Spit MX, además del rapero Sipo, este último figura clave del circuito. “Aunque era un evento underground, me abrió muchas puertas”.

Volvamos al personaje. Prodemm comenzó la carrera en este formato gracias a su participación en Barras de Sangre, una liga mexicana que visitó Medellín en 2018. “Participé gracias a la recomendación de un amigo. Me fue bien y eso me abrió muchas puertas”, recuerda. Su desempeño le valió una invitación a México en 2019, un viaje que marcaría un antes y un después en su carrera.

Prodemm se autodefine como un competidor que apuesta por la creatividad antes que por el ataque personal. “ No me interesa demostrar que soy mejor persona que el otro o meterme con su vida. Me gusta mostrar, con creatividad, que escribo mejor. Por eso me llaman el caballero de las barras ”. Prefiere centrarse en la parte artística del oponente, y destruir desde ahí.

Aunque reconoce que los ataques personales hacen parte del formato, no conecta con las agresiones vacías. “Si hay creatividad, lo valoro. Incluso cuando me tiran algo y pienso ‘¿cómo no se me ocurrió a mí?’, lo disfruto. Pero todos queremos ganar, y eso exige contener las reacciones, no gesticular, mantener el enfoque”.

Hoy, con más de 30 años, Prodemm representa a una generación que rompió con la idea de que el rap competitivo es solo para jóvenes. En un mundo donde las batallas escritas reclaman cada vez mayor profundidad, conocimiento y construcción artística, su figura se consolida en el circuito de la improvisación, las letras y los beats.

