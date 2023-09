Shakira y Karol G hicieron historia en la noche de este martes en los premios MTV Video Music Awards. Las artistas colombianas recibieron el premio a la mejor colaboración del año con su tema TQG.

Además, cada una puso a bailar a los asistentes y a los televidentes con su show en vivo.

La barranquillera y la paisa se mostraron muy emocionadas al recibir la estatuilla. Shakira fue la primera en hablar: “Yo solo quiero decir tres cosas: ¡Qué viva Barranquilla! ¡Qué viva Medallo! ¡Y qué viva Colombia”.

Por su parte, La Bichota dijo casi a los gritos que si “colaborar con la legendaria Shakira había sido una cosa impresionante, tener un premio con ella es de otro planeta”.

TQG se lanzó al aire en febrero de este año. El sencillo hizo parte del álbum de Karol G Mañana será bonito, en el que también incluyó temas que se convirtieron en hits como Provenza o Amargura, y en el que además tuvo colaboraciones con artistas como Romeo Santos, Carla Morrison, Quevedo y Sean Paul.

En la categoría a Mejor colaboración, TQG competía con las canciones I’m Good, de David Guetta y Bebe Rexha; Gotta Move on (queens remix), de Diddy ft. Bryson Tiller Ashanti y Yung Miami; Creepin’ (remix), de Metro Booming con The Weeknd, 21 Savage y Diddy; I like you (A happier song), de Post Malone con Doja Cat y Calm Down de Rema con Selena Gomez.