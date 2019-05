Reykon recibió impulso un domingo

Domingo, la canción que grabó junto a Cosculluela, llegó en el momento justo en la vida de Reykon.

El tema, que lleva más de cuatro meses en los primeros lugares de las listas de reproducción, le dio el impulso que necesitaba la carrera del artistas urbano, que tras una compleja cirugía de cuerdas vocales estaba experimentando un bajón en su carrera.

Andrés Felipe Robledo, como pocos lo conocen, vive hoy uno de sus mejores momentos profesionales: la otra semana estrena canción con Maluma y vienen colaboraciones con Pedro Capó y Manuel Turizo. Además, está grabando una serie de televisión y en diciembre estrenan en cines una comedia en la que es uno de los protagonistas.

Nominado a los premios MTV Miaw, Reykon hace parte de ese grupo de pioneros, al lado de J Balvin y Golpe a Golpe, entre otros, que hace 12 años impulsaron el reguetón, desde Medellín, en Colombia.

¿Cómo recibe la nominación a los premios MTV Miaw, como Instagramer?

“Es algo que me tiene muy contento, este año hemos registrado un gran crecimiento en mis redes, venía montando fotos muy posudas, historias muy de ‘artista’ y me di cuenta de que eso no es lo mío y comencé a ser más yo mismo, a subir todos esos animales que tengo en la casa o el sancocho que monto, mejor dicho, como soy”.

¿Le gusta esa cercanía con la gente?

“Es que en redes, como en la vida misma, no funciona cuando todo es preparado, cuando ponen todos esos filtros y pendejadas, la gente no se goza eso, la gracia de Instagram es ese contacto directo con la gente, en la que vean lo que hacemos independiente de la profesión que tenemos, por lo menos a mí, es lo que me gusta y funciona”.

¿Lo sorprende lo que ha pasado con la canción Domingo, que completa más de tres meses en las listas de reproducción?

“Ha sido algo muy bonito que llegó a mi vida, porque desde la cirugía (en las cuerdas vocales por una hemorragia) el bajón fue muy grande y digamos que Domingo me cogió de la mano y me dijo venga y despegue; fue una canción que solita se fue yendo, que se tomó su tiempo, que gustó. Prefiero hacer temas que se queden en el tiempo. Que una canción dure tanto justo en estas épocas en las que al mes se queman, es todo un logro. Domingo le dio un nuevo impulso a Reykon, debo ser sincero, a partir de esto comenzaron a salir muchas cosas”.

Vienen canciones con Maluma, Capó y Turizo...

“El 31 de mayo sale Latina, con Maluma, y al mes lanzamos otra con Pedro Capó y luego una con Manuel Turizo, es maravilloso lo que está pasando. No lo había hecho antes porque para mis colegas, que los entiendo, no era tan conveniente grabar conmigo, porque simplemente no estaba sonando. Ahora estoy más activo y las cosas se prestan mucho más”.

¿Estamos ante un nuevo Reykon?

“Domingo solo es el punto de partida, cuando uno se entrega al trabajo eso se devuelve, la gente ha visto como he estado de comprometido últimamente y la vida empieza a recompensar esos sacrificios. Esa disciplina que siempre he tenido, sumada a la experiencia, ha permitido los buenos resultados de hoy. Ahora soy una persona más fortalecida y madura, con un crecimiento espiritual muy bonito, Dios en esas caídas enseña cosas muy bonitas”.