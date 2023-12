Y es que esta gira tuvo 159 conciertos en Estados Unidos, México, Argentina y Chile, por lo que Arjona agradeció al equipo médico que le ayudó con los procedimientos que le permitieron estar en los escenarios, teniendo en cuenta que en septiembre pasado tuvo que suspender algunas fechas de la gira por una inflamación en la columna vertebral.

“Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía, me despido en este Chile de tantas historias y afectos”, dijo.