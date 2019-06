Ricardo Montaner trae furia y pasión en su nuevo disco

Dos canciones habían precedido el lanzamiento de este reciente trabajo musical que salió al mercado el 24 de mayo, ¿Qué vas a hacer?, cuyo video protagonizó J Balvin con la cantante argentina Lali, y No Me Hagas Daño. En este actuaron Nicky Jam y la modelo Patricia Zavala.

El artista es consciente de que, desde que comenzó su carrera hasta hoy, se han dado muchos cambios en la industria, “pero la música sigue siendo la misma y es la materia prima para nosotros”.

No me hagas daño es una canción que suena diferente, pero aún conserva la esencia Montaner. “Es cierto –dice hablando desde su celular–, pero no sabría cómo explicar eso”.

La conversación continúa sobre el disco, precisó que estas nuevas canciones son un viaje entre el despecho y la llenura. Se oyen las olas del mar, “estoy frente a la costa este de la Florida”.

¿Llenura? “Sí, esa que da el amor, el absoluto bienestar cuando estás enamorado, en lo que todo te resulta hermoso, a esa me refiero. Sin embargo, también debo decir, que este álbum viene cargado de una dosis extrema de despecho”.

Son 10 canciones, también hay colaboraciones, una de ellas con Farruko y otra más con Tainy y sus hijos Mau y Ricky. Ahí es un padre orgulloso al preguntarle por cómo ellos han manejado su carrera musical sin tener el apellido Montaner como bandera.

“El primer reto que ellos asumieron era cómo hacer para que yo no fuera una sombra sino más bien una posibilidad de resplandecer”.

Reconoce que no la tenían fácil, lo hablaron, cuenta que fueron bastantes conversaciones. “Mau y Ricky trabajaron muchos años en no desvincularse, pero sí en tener claro que ellos iban a ser artistas por su camino, a punta de esfuerzo, trasnocho, promoción, viajes, ir y venir. Recibieron muchos golpes en la cabeza, de frente, con puertas que se cerraban y también tuvieron que luchar con el estigma de que ‘estos deben ser hijos de papi y quieren repetir lo que el padre hizo en 30 años’ y no, no se podía ver así, ellos se encargaron de hacerlo bien”.

Ambos han hecho ya una carrera como compositores y productores y “como papá se me cae la baba constantemente del orgullo que tengo”, concluyó.