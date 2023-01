A Ryan Castro no le molesta que lo recuerden como una “plaga” (indisciplinado) en el colegio y antes agradece que todos los profesores que lo educaron en la Institución Educativa Diego Echavarría Misas, en el barrio Pedregal de Medellín.

“Di dolores de cabeza”, cuenta el joven que hace parte de la nueva ola del reguetón hecho en Medellín. “No me motilaba, me tinturaba el pelo, jodía mucho, no me ponía la sudadera, hacía locuras con mis compañeros”.

Todo eso lo contó delante de los estudiantes de esta institución educativa porque este jueves fue a entregar kits escolares y a hablarles a los muchachos de frente, “porque gracias a Dios aquí tuvimos en enfoque, los que se interesen en mi carrera tienen que saber que yo salí de este colegio, crecí acá, me eduqué acá con los profesores que me dieron buena educación y salimos adelante”, les dijo, no sin antes emocionarlos con canciones como Wasa Wasa y Mujeriego.