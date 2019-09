Yatra y Juanes cantan juntos Bonita

Juanes fue el artista que le dio los primeros consejos a Sebastián Yatra hace seis años, cuando comenzó su carrera en la música.

Fue en Los Ángeles, en Estados Unidos, en un restaurante. El intérprete de éxitos como La Camisa negra o A Dios le pido le dijo que él único camino para convertirse en artista era el de la disciplina y el trabajo. Yatra aplicó al pie de la letra esa lección y hoy es un artista reconocido no solo en Colombia, sino en América Latina. Está nominado en las cuatro categorías más importantes del Grammy Latino: Mejor álbum, canción, video y artista.

Juanes y Yatra se volvieron a reunir, esta vez en un estudio de grabación en Miami, donde le dieron vida a Bonita, la canción que se estrena este viernes, y en la que le rinden un homenaje a Medellín, a la parranda, a la fiesta.

Estar en Medellín, así sea por unos días...

“Es lo máximo estar en casa, ver a mis papás, mis hermanos y mis perritos. Además muy emocionado porque en un mes regreso para mi primer gran concierto, en La Macarena, el 20 octubre, con el Yatra Tour, y así darles las gracias a las personas que ya compraron la boleta e invitarlos a a que nos acompañen, va a ser una fecha mágica. Son dos shows seguidos, primero el Bruttal (19 de octubre), con más artistas como Greeicy, Mike Bahía, Chocquibtown, Piso 21, y otro más al día siguiente, en el que estaré solo”.

¿Esos espectáculos en su tierra, ante su gente, le generan ansiedad, la sensación es diferente?

“Es una ilusión gigante, una alegría especial y ojalá lo disfruten, va a estar mi familia, tíos, primos, amigos, primitos que no conozco, porque llevo seis años de gira y en este tiempo fueron naciendo y creciendo. Vienen todos a saludar y disfrutar de un espectáculo que nos pega en el corazón. Es una responsabilidad muy grande estar en casa, se siente fresco por la compañía de la familia y los amigos, también estará mi novia, posiblemente cante con ella, entonces es una alegría muy grande que me da la vida”.

Sorprende ahora al lado de Juanes...

“Nunca me he sentido tan paisa como con esta canción en la que hacemos referencia a Medallo, es un tema espectacular, de rumba, para tomar cerveza y bailar toda la noche. Suena distinto a los hits de este momento, porque tiene mucho folclore colombiano, su toque vallenato, va dirigida a todas las edades, se van a enamorar de Bonita, estoy seguro. En todas las canciones me encanta salirme de mi zona de confort, me gusta estar explorando diferentes corrientes”.

¿Qué sintió al compartir a su lado?

“Fue increíble, lo miraba cuando estábamos grabando y me decía, esto no puede ser cierto, qué bendición tan grande poder estar a su lado”.

¿Y las nominaciones al Grammy Latino?

“Tengo cuatro. Muy feliz porque estoy postulado en cada una de las categorías más importantes, es un paso enorme, un sueño grande que tenía, ojalá que podamos ganarnos por lo menos uno. El año pasado gané como mejor nuevo artista”.

No solo hay conciertos en Medellín, también llegará a otras ciudades...

“Tenemos uno en Barranquilla con la fundación del Papa Francisco, al igual que en Bucaramanga y Cali y dos más en Bogotá, ya uno está vendido y del otro falta muy poco para que este sold out”.

¿A tan corta edad ha logrado muchas cosas en su vida artística, lo asusta un poco ese ascenso acelerado?

“Da un poco de vértigo, es mucha responsabilidad, uno se pega de Dios, tengo una relación muy bonita con él y la idea es hacerlo cada día con más ánimo y una sonrisa más grande y toda la felicidad del mundo, siempre con respeto a los demás, en especial a lo que soy, a mis valores y Colombia”

¿Es difícil tener tiempo para su vida privada?

“Este año he comenzado a sacar un poco más de tiempo, ya me ennovié (con la cantante argentina Tini) y tratando de estar más tiempo con mis papás, ahí vamos”.

¿Complejo llevar una relación sentimental cuando todos están pendientes de lo que hacen o dejan de hacer?

“Nosotros lo tomamos con mucha tranquilidad, viviendo la relación de puertas para adentro, manteniendo esa privacidad necesaria, no tomárnoslo muy a pecho y compartiendo con la gente”.