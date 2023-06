Desde el anuncio de la colaboración, los fans de ‘Shaki’ se encuentran a la expectativa, pues auguran que será un éxito por el momento que atraviesan ambos artistas. La barranquillera con su arsenal de canciones y Turizo con La Bachata.

Precisamente, en las últimas horas, Turizo también dio a conocer un breve adelanto de la canción, en donde se escucha una parte del coro liderado por Shakira.

“Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué, quedo con ganas de más y yo queriendo beber de una copa vacía”.

En la descripción de la publicación, Turizo también escribió un llamativo mensaje que dice “Tengo sed”, haciendo alusión al tema.

Por lo que se conoce hasta el momento, la canción tendría una mezcla de ritmos urbanos y pop. Ritmos completamente diferentes al último lanzamiento de la barranquillera ‘Acróstico’, la cual fue una dedicatoria a sus hijos Milan y Sasha, quienes incluso participaron del video musical.

Copa vacía estaría dedicada a Alejandro Sanz

Desde su llegada a Miami, la cantante colombiana, Shakira, encabeza los titulares de la prensa rosa internacional por los posibles rumores de que estaría iniciando una posible relación sentimental. Aunque inicialmente fue relacionada con el actor de Hollywood, Tom Cruise, su aparición en varios eventos deportivos habría desatado nuevas pistas sobre quién sería la nueva pareja de la barranquillera.

El basquetbolista Jimmy Butler del equipo Miami Heat y el piloto siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, han sido algunos de los deportistas que han sido fotografiados con ‘Shaki’.

Con este último, tuvo varias citas tanto en Miami como en Barcelona. Todas ellas, ocurrieron luego de que la cantante acompañara al piloto en la disputa de las carreras de automovilismo que tuvieron lugar en dichas ciudades.

Aunque Hamilton y Shakira continúan siendo relacionados el uno con el otro, un nuevo nombre de suma a la lista de quienes estarían detrás del amor de la intérprete de Te felicito. Se trata de Alejandro Sanz, con quien trabajó en conjunto para crear La Tortura y Te lo Agradezco, pero no, éxitos que sonaron sin parar a principios del siglo.

De hecho, en el programa Socialite habrían anticipado que la cantante estaría enamorada de Alejandro Sanz y no de Lewis Hamilton.

Estos rumores se incrementaron luego de que Shakira diera a conocer los primeros versos de la canción junto a Manuel Turizo.

Al parecer, este nuevo tema no estaría dedicado a Piqué, sino a otro español, Alejandro Sanz, todo esto tras hacer un análisis de la letra:

“Andaba sola y te busqué para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué” y añadió: “Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me estás fascinando, mejor no sigo”.

La frase que llamó la atención fue “Te busqué para que me tortures”, pues ocupó la misma palabra que su famoso tema La Tortura junto Alejandro Sanz. Además, la posibilidad de una relación entre ellos se ‘alineó’ pues hace unas semanas, se anunció la separación del español con Rachel Valdés.