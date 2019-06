Solo pide 3 minutos para recuperar el amor

A Tommy no le gusta clasificar la música por géneros, no le gustan las etiquetas de pop, salsa, rock o reguetón.

En su concepto son otra imposición del mercado, en la que si no hay empatía entre los artistas el resultado no puede se positivo.

Es una canción de la que dice es tranquila, con la intención de que el sonido no opaque la letra. “En vez de hacerla en el piano, acústica, como casi todo mi trabajo, decidí que fuera cinemática, en la que el protagonista de la canción esté frente a ti, hablándote. El sonido me encanta, me gustó mucho como quedó”, relata el músico.

El puertorriqueño Yan Collazos hace parte de la nueva generación de salseros y se ha negado a grabar con artistas de otros géneros. “Respeto mucho a los que lo han hecho, pero no me veo en esas, siento que soy chapado a la antigua, soy tradicional, mi música no deja de ser salsa, no critico al que lo haga, pero no me veo haciéndolo”.