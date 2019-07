La música que Stranger Things volvió a poner de moda

Se estrenó la tercera temporada de Stranger Things y sus seguidores vuelven tendencia su banda sonora a través de las diferentes plataformas de música en el mundo.

Según cifras de Spotify, por ejemplo, desde el lanzamiento de la serie el 15 de julio de 2016, los oyentes han pasado más de 17 millones de horas escuchando una y otra vez la música relacionada con Stranger Things.

Tal vez no sea una sorpresa para los fans de la misteriosa serie de Netflix que el éxito de 1981 Should I stay or should I go de The Clash sea la canción más reproducida relacionada con Stranger Things, desde las bandas sonoras originales hasta las muchas playlists que los usuarios crearon desde su estreno. Eleven tiene la mayoría de las listas a su nombre, seguida por Steve Harrington y Will Byers.

En solo Spotify existen más de 3.500 playlists con el nombre The Upside Down. Allí mismo, se han creado 15 podcasts temáticos de Stranger Things, y los oyentes pasaron más de 4.600 horas escuchándolos. El podcast preferido y más escuchado por los usuarios relacionado con la serie es The Stranger Things Podcast de Addi y Darrell Darnell.

Should I stay or should I go de The Clash jugó un papel central en la primera temporada, cuando Will la canta más tarde para calmarse en Upside Down. Esto hizo que los streams de la canción aumentaran un 30 % en las dos semanas luego del estreno de la serie.

También es muy visitado el post de Spotify en For the record con la lista de reproducción curada exclusivamente por Finn Wolfhard, más conocido como Mike, con base en las canciones que escucha yendo y volviendo del set de grabación.

El top 10 de las canciones de la banda sonora más escuchadas lo encabeza Should I stay or should I go de The Clash, seguido por Africa de Toto, Every breath you take de los británicos de The Police, así como Stranger Things de Kyle Dixon & Michael Stein y Cyndy Lauper con Time after time.

Este top lo completan Hazy shade of winter de The Bangles, Kids de Kyle Dixon & Michael Stein, Atmosphere de Joy Division, Whip it de Devo y Elegia de New Order.