J Balvin también estará cantado en el Super Bowl

Fue el propio J Balvin el que confirmó, a través de sus redes sociales, que la noche de este domingo estará en el Super Bowl, no como espectador, sino como parte del show artístico.

En el juego entre Kansas City Chiefs y San Francisco, el cantante antioqueño estará acompañado por el puertorriqueño Bad Bunny. Ambos estarán presentes la presentación central para la que están invitadas Shakira y Jennifer López.

Balvin cantará Qué calor y Mi gente, con JLo, mientras que Bad Bunny estará con la barranquillera con los temas I like it like that y un fragmento de Chantaje.

Entre las sorpresas también figura el show de Emma, hija de JLo que compartirá escenario con su madre.

Balvin también fue noticia este domingo con la presentación del calzado deportivo Air Jordan 1, al lado de la exestrella de baloncesto Michael Jordan, propietario de una de las marcas de tenis más famosas en el mundo, los Air Jordan.

“Soy latino y orgullos pero no nos pongan en una caja porque somos Globales”, escribió Balvin en su cuenta de Instagram