La voz, esa herramienta que hay que cuidar

En estos días la curiosidad se vuelca hacia los sonidos. El motivo es hacer parte de la celebración del Día Mundial de la Escucha, que se festeja hoy, pero desde el martes 16 de julio se vienen desarrollando actividades en varios espacios de la ciudad (ver Informe) que reflexionan en torno al ruido, el silencio y el habla. La propuesta es del Exploratorio, del Parque Explora.

Y así como para escuchar se necesitan oídos, también es necesario el sonido, y una de las maneras de generarlo es con el elemento primario que tienen los seres humanos para producirlo: su voz. La artista Yudi Esmeralda Ramírez, cantante, directora coral y pedagoga de música, es responsable de uno de los talleres que hacen parte de la programación esta semana.

Se trata de Perifoneos a capela y se realiza desde ayer en el Museo de Antioquia. Es una actividad enfocada principalmente en voceadores, vendedores ambulantes, pregoneros y otras personas cuya voz es una herramienta fundamental para su trabajo. “Mucha gente está ahí en el mercado o se sube a los buses todo el tiempo y su voz es la que le da el trabajo, pero no es consciente de ella”, dice la cantante. Señala además que muchas de las personas que dependen del habla para desempeñar sus labores día a día pueden llegar a desgastarla con facilidad. “y es que realmente no saben que tienen que cuidarla”, cuenta.

¿Cómo hacerlo?

“La voz sabe cosas que nosotros no, uno se da cuenta de que una persona está enferma o triste por cómo habla. La voz devela, es como un espejo interior”, anota Ramírez.

Carraspera, disfonías, cansancio y ronqueras pueden avisar que algo anda mal. La pedagoga señala que eso sucede cuando una persona grita por mucho tiempo o habla por largos periodos sin hidratarse, por ejemplo. De hecho, la contaminación también puede hacer daño, “una persona puede terminar inhalando ese aire e inflamando la laringe”. Entre algunas de las medidas que recomienda está no hacer cambios muy abruptos de temperatura, no tomar todas las bebidas frías, calentar las cuerdas vocales y saber respirar (para ello hay técnicas). Conocer la voz propia puede ayudar a saber los límites y no exigirle más de lo que puede.

El sábado 20 de julio, Ramírez y los participantes del taller se presentarán en el Parque Botero para compartir los resultados de este laboratorio.