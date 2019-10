Van detrás del trono de reinas del reguetón

Su camino estuvo lleno de dificultades pero, gracias a su tesón y disciplina, consolidó una carrera, no solo en el país, sino por fuera, tal vez donde tiene el mayor número de seguidores.

El manager y director artístico Felipe Agudelo (que trabaja al lado de Pipe Bueno , Pasabordo y Marbelle ) apunta que la consolidación de las intérpretes se debe a que generaron identidad con otras mujeres, porque en sus letras hablan abiertamente de temas como la sexualidad y el amor desde su mirada, no desde la que hacen los hombres.

La aparición de nombres como los de las colombianas Karol G, Farina y Greeicy Rendón , la dominicana Natti Natasha , la brasileña Anitta , la norteamericana Becky G y, más recientemente, la argentina Cazzu, la figuración femenina es notable, no solo con éxitos, sino con nominaciones en los premios más importantes de la música.

“Mi proceso no ha sido muy diferente al de muchos, porque uno como artista independiente no tiene muy claro por dónde iniciar, hasta que encontré una gran disquera (Codiscos) que me enfocó por un género. Gracias a eso ya tengo dos sencillos: Tu obsesión y Bailo para olvidar y el tercero que sale mañana”, relata Sublime (Susana Jiménez Moscoso), antioqueña que tiene como grandes referentes en la música a Becky G y Rihanna.

“Han conquistado el mercado gracias a que el género se ha ido expandiendo, es una forma de darse a conocer de una manera más pronta y efectiva. Antes, lo urbano era muy agresivo, con un lenguaje muy de la calle y ofensivo contra la mujer, pero cuando el asunto empezó a cambiar en sus contenidos, las mujeres se sintieron identificadas con el género y dieron el salto a cantantes”, opina el DJ Semáforo, hoy radicado en Miami y uno de los primeros programadores del género urbano en la radio colombiana.

Así como en Medellín surgieron figuras como J Balvin, Maluma, Reykon o Sebastián Yatra, hoy tras la repercusión internacional que ha tenido el nombre de Karol G varias jóvenes han decidido redireccionar su carrera musical por el género urbano. Aquí presentamos esas nuevas figuras.