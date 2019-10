Ventino sueña con un Latin Grammy

La primera que entonó el Himno de Colombia fue Juliana Pérez. ¡Oh gloria inmarcesible! / ¡Oh júbilo inmortal! ... Barranquilla se preparaba para recibir el partido por la Eliminatoria al Mundial de Rusia-2018, entre Colombia y Uruguay. Era el 11 de octubre de 2016.

¡En surcos de dolores / el bien germina ya, / el bien germina ya ... Ahí, las voces melódicas del resto de integrantes del grupo (Camila Esguerra, María Cristina de Angulo, Olga Lucía Vives y Natalia Afanador) comenzaron a sorprender tanto a los asistentes del estadio como a los televidentes que esperaban el juego.

“Cantar el Himno en este partido nos ayudó a ampliar el público y que la gente nos conociera. De ahí lanzamos nuestro primer sencillo: “Me equivoqué” y empezamos a hacer música original y a viajar bastante”, cuenta María Cristina.

Son Ventino desde hace cuatro años cuando cantaron en el proyecto de un amigo en común: Juancho Muñoz, que ahora es su mánager, las canciones de las princesas de Disney, “ese video se viralizó y, entonces, decidimos trabajar el grupo de manera más seria”, dice Natalia.

La historia ha corrido a un ritmo acelerado desde ese segundo semestre de 1996. Después de un primer disco, acaban de lanzar un EP (Extended Play, por sus siglas en inglés, término que se usa para nombrar un trabajo que no es un álbum completo ni una sola canción). De ahí se extrae “Otra Noche”, primer sencillo.

“Con ‘Me equivoqué’ era la primera vez que explorábamos la composición. Hemos trabajado duro y mejorado bastante. Este EP que acabamos de lanzar tiene cuatro canciones que son compuestas por nosotras, eso es un gran logro; empezamos sin saberlo hacer y ahora sentimos que podemos tomar las riendas de este proyecto”, explica Olga.

El viaje comenzó haciendo un favor, la viralización las llevó a firmar con Sony Music y a ponerle la cara a millones de espectadores del fútbol colombiano. “En un principio escribimos ‘Me equivoqué’ y la canción ya tiene 100 millones de visitas en YouTube, no lo hubiéramos esperado, no queremos dejar de sorprendernos”, precisa Camila.

Le apuestan al pop porque creen en el género y les gusta, algún dejo de urbano no les incomodaría porque como concluye Juliana, “al final del día seguirá siendo Ventino, somos fieles a nuestra esencia”.