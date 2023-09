Para Jonathan Montoya, un gran seguidor de Shakira , hay dos puntos importantes con esta canción: “Shakira no había hecho una canción así. En Ciega, sordomuda , del álbum Dónde están los ladrones, hubo influencias mexicanas desde el uso de las trompetas y los mariachis, pero no a este nivel y lo segundo es que en este video sale con trenzas similares a las de la misma canción , todo un guiño a esa época de influencia mexicana”.

¿Qué dice la canción?

La letra de El jefe se aleja del tema que venía presentando Shakira en sus últimas canciones: el desamor, detalles explícitos de su relación con Gerard Piqué, el amor por sus hijos y la revancha (por TQG con Karol G).

Ahora se centra en un tema que no pareciera tiene nada que ver con eso y es el maltrato laboral, aunque por ahí hay una frase que menciona al exsuegro, (a la suegra la había nombrado en la canción con Bizarrap). La letra de esta nueva canción de Shakira dice:

7:30 ha sonado la alarma

Yo con ganas de estar en la cama

Pero no se puede

Llevo a los niños a las nueve

El mismo café, la misma cocina

Lo mismo de siempre, la misma rutina

Otro día de mierda

Otro día en la oficina

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta

El muy hijo de puta, yeah

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura

Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura

Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura

Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura

Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta

Te tienen de recluta

El muy hijo de puta

El muy hijo de puta

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario