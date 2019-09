Whitney Houston se irá de gira en forma de holograma

En enero de 2020 será la primera vez que la cantante Whitney Houston regrese a una gira tras ocho años de su muerte. Lo hará representada en forma de holograma y el debut de este concierto, que incluirá bailarines y una banda en vivo, será en México.

Las gráficas de la artista estadounidense estarán a cargo de la compañía Base Holograms, que ya ha creado reproducciones digitales de otras figuras de la música como María Callas y Roy Orbison.

No será, sin embargo, la primera vez que la artista aparezca en una presentación como holograma. En 2016, Christina Aguilera compartió escenario con la representación de Houston en el escenario de la competición de talento The Voice en Estados Unidos. Allí, interpretaron I Have Nothing y I’m Every Woman, enormes éxitos de Whitney Houston que pertenecieron al álbum El Guardaespaldas de 1992.

No obstante, la presentación de ambas divas nunca salió al aire en televisión por petición de la familia de Houston. Según expresaron, la calidad del holograma no fue suficientemente bueno en ese momento. El contenido se filtró en internet poco después de la grabación del programa, así que la audiencia, de todas formas, pudo ver el dueto.

El tour, que incluirá versiones remasterizadas de la voz de la cantante, lleva por nombre An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour (Una Noche Con Whitney: El tour en holograma de Whitney Houston).

Ya se anunciaron fechas hasta abril; de México pasará a Reino Unido, luego a Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania, Austria y otros países europeos. El costo de la boletería aún no ha sido anunciado, pero las entradas empezarán a ser vendidas este jueves 19 de septiembre en la mañana.

La idea de esta gira ha perturbado y enfurecido a muchos de sus seguidores, que solo piden que dejen en paz la memoria de la artista.

