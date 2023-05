“La música latina que a más lugares ha llegado es la urbana, entonces estoy feliz de no hacer reguetón, porque pese a que tengo ciertas influencias del género es muy chévere seguir con mi línea, porque me gusta refrescar la industria con otros sonidos, siguiendo mi intuición. Me gusta es disfrutar mi música y no solo estar atenta a lo que quiere el público”, expresa la artista desde su casa en las entrañas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Sobre el documental que está preparando, dice que siempre le ha gustado mezclar la música con historias “contar dónde nació y cómo fue la creación de esas canciones, entonces me pareció superchévere hacer un proyecto visual para narrar las razones que tuve para dejar la ciudad y conectarme con la naturaleza, con mi ser, con mi energía y mis chacras”.

Busca, de paso, concientizar y fomentar la gratitud y el respeto hacia la tierra, con un mensaje de devolver un poco de los regalos que se ha recibido de ella.