“Mi niña interior cumplió un sueño”: Nezzah, artista invitada al Festival Medallo en el Mapa de Maluma

“Me siento superfeliz, ni siquiera por mí, si no por mi niña interior que cumplió un sueño. Cuando tenía 10 años hice una fila enorme para ver a Maluma y que me firmara un autógrafo, y haber tocado en su festival, estoy muy agradecida y orgullosa de mí”, comenzó diciendo la joven artista.

Nezzah, es una joven artista de la ciudad de Medellín que, como muchos otros, trabaja diariamente por alcanzar sus sueños en la música. Asimismo, explicó como le llegó esta nueva oportunidad.

“La oportunidad llegó cuando estaba tocando en otro festival y cuando termine se me acercaron para invitarme a tocar en este festival de Maluma. Me sentí demasiado feliz, me acabé de bajar de un escenario y me invitaron a otro”.

Es una mujer que no le gusta dar nada por sentado, de manera que narró como es la preparación que tiene a la hora de cantar en sus presentaciones. Sin importar el evento, respeta todos los escenarios.

“La preparación para este show es la misma que para todos los shows que he tenido. Le pongo el mismo amor, disciplina, porque me gusta ensayar y pensar que voy a tener en el escenario, porque este merece un respeto muy grande. Le hago un tributo, todos tiene la misma importancia para mi corazón”.