Niñas Eléctricas, un poemario en el los versos conviven como melodías

Sin la intención de parecer pretencioso, Vásquez cuenta que la estructura general de su libro la dictó la de las óperas rock. Se acuerda de Tommy de The Who o de The Wall de Pink Floyd. Con un preludio, un desarrollo de la historia, un puente que rompe en dos el clímax y hasta un ocaso del héroe. Organizó sus poemas para que hicieran ese mismo recorrido. “Guardando las proporciones, creo que los capítulos hacen eso”, señala.