No Rules Clan rapea ahora en colores

Hasta en la música es válido preguntarse por la finitud de las cosas, ¿cuánto tiempo es suficiente para olvidar o para permanecer? Aunque las rimas de No Rules Clan no brotaron entre nuevos beats durante siete años, Anyone/Cualkiera, Sison Beats y DJ Kario One siguieron presentes en la conciencia del hip hop local con Rap Nativo (2012), su debut.

Ese disco de ocho canciones, con fuertes influencias del jazz y el bolero, fue suficiente para sostenerse en la memoria de los que estudian uno por uno los punchlines (cierre de una rima) y recorren las líneas de cada barra para encontrar elaboraciones ingeniosas, más no necesariamente pretenciosas en el rap.

Pantone (2019) es su nueva entrega, ya se dice que puede ser uno de los mejores álbumes de rap del año. Pero durante ese periodo de relativa ausencia, se hacían sentir en la calle a través de sus grafitis, que están regados por Envigado. Solo son tres letras: NRS, su marca personal y la de su colectivo, porque No Rules no es solo un grupo musical, abarca otros rasgos artísticos del hip hop.

Es posible que ese tiempo fuera más que una pausa, una preparación. La música no quedó a un lado, Anyone/Cualkiera se lanzó a publicar dos producciones en solitario y Sison siguió rapeando, pronto planea sacar un disco.

No dejaron de estudiar, de escuchar y rastrear el lado por donde querían regresar a la movida. Investigadores que se sumergían cada vez más hondo, por ejemplo, en la música de plancha. Esa que escuchaban sus mamás cuando hacían las labores domésticas y que les alumbró una primera pista para buscar más a fondo.

Eso los llevó a conocer baladas italianas que posteriormente les sirvieron de samples (muestras que pertenecen a otras canciones).

No se consideran unos eruditos ni literatos, pero terminan siendo una especie de expertos en ese lenguaje que requiere tiempo dominar. “El rap si es de nerds, pero de nerds callejeros, maliciosos y que se engomaron por esto”, cuenta Sison Beats. “El rap es eso que se tiene o no y uno lo siente de otro rapero”.

Gamas sin categorías

Todo ese proceso les sirvió, en últimas, para acercarse más a ellos mismos. NRS In Da Area fue su carta de presentación para esta etapa, el primer sencillo que con sus bajos oscuros parecía ser la entrada digna de un villano a una escena en la que será protagonista.

Anyone define este nuevo disco con calma. “Lo que queríamos mostrar eran 13 maneras de sonar sin salirnos del concepto de qué es rap y que ninguno fuera parecido al otro, ni tuviera el mismo sentimiento o el mismo color”.

Vic Deal, D.J.H. y El Arkeologo fueron artífices de algunos de los beats que fueron armando las bases para esa paleta multicolor. Cada tema tiene algún elemento diferencial. Toto Rina y Veladas de Rap se acercan al bolero y las baladas, mientras que Pantone y Outro tienen raíces en el bossa nova. Más no están interesados en encasillarlas o en que esta sea una obra maestra dedicada a otras épocas